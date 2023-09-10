موانئ البحر الأحمر تتداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة، ومتنوعة، و496 شاحنة و69 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1102 راكب، مشيرة إلى أن إجمالي السفن على أرصفة الموانئ بلغ 9 سفن.

وأضافت الهيئة  أن الواردات بلغت 2500 طن بضائع و173 شاحنة و35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف و500 طن بضائع، و323 شاحنة، و34 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (أمل) وغادرته السفينتان (الحرية، بوسيدون إكسبريس)، فيما تم تداول 2300 طن بضائع و214 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين (سينا، بريدج) بميناء نويبع البحري.

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