العريان: الصين ربما لن تصبح أبدًا أكبر اقتصاد في العالم



يرى الاقتصادي محمد العريان أن وجهات النظر التي تشير إلى أن اقتصاد الصين ربما يصبح الأكبر في العالم تحتاج إلى إعادة النظر.

وعلى الرغم من أن النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الصيني على مدار العقود الماضية ساعد بكين على أن تصبح الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن اتجاه التراجع الحالي أضعف وجهات النظر بأن الاقتصاد الصيني بإمكانه تجاوز نظيره الأميركي.

وفي مقال لصحيفة Financial Times، يرى كبير الاقتصاديين لدى Allianz أنه حان الوقت للأسواق بأن تدرك أن الصين لن تعود لاقتصادها القديم، مشيرًا إلى أن عودة بكين كمحرك قوي للاقتصاد العالمي غير محتملة في المستقبل القريب.

وأضاف: الأداء الاقتصادي سيبقى باهتًا على الأرجح للفترة المتبقية من 2023 والنصف الأول من 2024.

وعلى الرغم أن محللين ومستثمرين يعلقون آمالًا واسعة على أن تنفذ السلطات الصينية برنامج تحفيزات واسع النطاق للنهوض باقتصادها وتعزيز الإنفاق المحلي لديها، إلا أن العريان يستبعد قيام بكين بذلك في مواجهة قضايا هيكلية أكبر.

كما استبعد العريان أن يقدم قادة الصين المزيد من التحفيزات التقليدية خوفًا من أن تؤدي المرونة المستمرة إلى زيادة فرص انزلاق الصين في فخ الدخل المتوسط والتشجيع على الفساد.

على الجانب الآخر، توقع أن تواصل الصين تطبيق تدابير أصغر حجمًا، في الوقت الذي تنظر فيه نحو التحول إلى صناعات نمو جديدة مثل الطاقة الخضراء والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.

لكن يرى في الوقت نفسه، أن التحديات التي تواجه النمو ستظل قائمة وأنه الصين سيتعين عليها تنفيذ تدابير هيكلة ديون أكبر.