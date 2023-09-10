رفع التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة استثمارية



شهدت اليونان ترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة استثمارية لأول مرة منذ بدء أزمة الديون التي عصفت باقتصادها منذ أكثر من عقد.

ورفعت وكالة التصنيف الائتمانيDBRS Morningstar الجدارة الائتمانية لليونان يوم الجمعة الثامن من سبتمبر أيلول إلى مستوى BBB.

ووفقًا للوكالة فإن ترقية تصنيف اليونان يعكس وجهة نظرها بأن السلطات اليونانية ستبقى ملتزمة بالمسؤولية المالية بما يضمن أن نسبة الدين العام ستبقى في اتجاه هبوطي.

كما تتوقع أن تحقق الميزانية المالية الأولية لليونان فائضًا بنسبة 1.1% هذا العام، وبنحو 2.1% في 2024.

وبالرغم أن DBRS ليست واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة الكبرى في العالم، إلا أن تصنيفها معترف به من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وكانت اليونان طلبت الحصول على خطط إنقاذ دولية خلال أزمتها حتى تتمكن من الصمود بعد سلسلة من التخفيضات الائتمانية التي كلفت الدولة الوصول إلى سوق السندات الدولية.