""الإسلامي للتنمية" يقدم 800 مليون دولار لتمويل مشاريع حيوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان بالبلدان الأعضاء



وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تقديم مبلغ اجمالي قدره 800 مليون دولار لتمويل مشاريع حيوية تستهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان في البلدان الأعضاء، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس البنك، رئيس مجلس المديرين التنفيذيين، محمد الجاسر خلال اجتماع المجلس في جدة، أن المشاريع المعتمدة في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة والتعليم والصحة والنقل، ستسهم في تخفيف آثار التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها السكان في البلدان الأعضاء بالبنك، خاصة لأولئك الذين يعيشون في المجتمعات ذات الهشاشة، كما ستسرع هذه المشاريع أيضا من وتيرة تحقيق الأهداف ذات الأولوية من بين أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد الجاسر أن البنك قام بتدخل طارئ لدعم الشرائح الأكثر ضعفًا والمتضررة من الصراع في السودان، مبينًا أن البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية سيسهمان في الاستجابة لحالات الطوارئ للعديد من القطاعات، وتوفير الدعم المنقذ للحياة لنحو 125 ألف شخص تضرروا من اندلاع الصراع المفاجئ في السودان.

ووصف الجاسر المشاريع التي اعتمدها المجلس، خاصة في مجال تعزيز التعليم وتحسين قطاعات الصحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بأنها تمثل “نقطة تحول" وستحدث نقلة في المجتمع نحو الأفضل، وسيكون لها تأثير فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف تمويل المشاريع إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في البلدان الأعضاء في البنك، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية المعاد مؤامتها والتزام البنك الراسخ بدعم البلدان الأعضاء في سعيها لتحقيق الرخاء والقدرة على الصمود، خاصة في هذه الأوقات الصعبة.

ومن بين المشاريع الرئيسة التي تمت الموافقة عليها إسهام البنك بمبلغ 182.26 مليون يورو لكوت ديفوار، و40.25 مليون يورو للسنغال لتحسين النقل في المنطقة؛ وتخصيص 40 مليون دولار و48.05 مليون يورو لتمويل مشروعين يتعلقان بتحسين قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة في غينيا؛ و46.57 مليون يورو لموريتانيا، و19.8 مليون دولار لموزمبيق لتعزيز الحصول على التعليم الجيد في البلدين.

كما تم تقديم 200 مليون دولار للبحرين، و61.9 مليون يورو لنيجيريا لتعزيز نقل الكهرباء والابتكار في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات. كذلك تم تخصيص مبلغ 1.5 مليون دولار لدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا المتأثرين بالصراع في السودان، و128.17 مليون يورو لتوغو لتحسين البنية التحتية؛ بجانب تخصيص 5.46 ملايين دولار من البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية لتوفير الأمن الغذائي في البلدان الأعضاء المتضررة من أوضاع الهشاشة والصراع من خلال برنامج التضامن للاستجابة للأمن الغذائي.