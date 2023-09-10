"تخدم أجندات".. رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين يهاجم تصريحات الإعلامي عمرو أديب

استنكر طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، تصريحات الإعلامي عمرو أديب حول المشهد السياسي المصري والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنها جاءت مغايرة للواقع السياسي الذي نعيشه وحالة التنمية السياسية التي نشهدها خاصة بعد الحوار الوطني الذي أفرز اشتباكات حول كثير من الملفات عكست جدية الإصلاح السياسي الذي شهدنها على مدار الفترة الأخيرة.

وأضاف درويش، أن الأمر ليس مقصورا على أحد في الترشح للانتخابات الرئاسية لأنه حق دستوري طبقا للمادتين ٨٧ و٩٢ من الدستور.

وقال "درويش"، إن تصريحات أحد الإعلاميين تأتي في توقيت مريب، خاصة وأننا مقبلين على انتخابات رئاسية، والتي تحدث عنها بشكل مجتزء للغاية، رغم أن باب الترشح لم يفتح في الأساس إلى الآن، ولم يتم الإعلان عن خريطة زمنية للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات ربما تهدف لخدمة أجندات بعض الأطراف التي تريد إحداث البلبلة في الشارع المصري.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه الدولة المصرية لم تصادر حق أي أحد في الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو أمر ليس مقصورًا على شخص بعينه، ومن تنطبق عليه شروط الترشح، يتقدم ويخوض المعترك الرئاسي، والشعب المصري هو من يختار.

واستنكر الدعوات المتعلقة بعودة جماعة الإخوان، والتي تهدد أمن واستقرار البلد، مؤكدا أن الشعب المصري لن يقبل بذلك أبدًا، فتاريخهم الإجرامي وأعمالهم التخريبية لن تمحى من ذاكرة المصريين الذي خرجوا في 30 يونيو وأزاحوهم عن الحكم، ومن غير المقبول تماما خروج أي أحد يدعو للجلوس معهم كما روج عمرو أديب في تصريحاته.