"غير مقبولة".. التيار الإصلاحي الحر يستنكر تصريحات الإعلامي عمرو أديب عن المعارضة

استنكر التيار الإصلاحي الحر، التعليقات التي أدلى بها الإعلامي عمرو أديب، بشأن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في مصر.

واعتبر التيار الإصلاحي في بيان له، تصريحات الإعلامي عمرو أديب التي وصف فيها المعارضة السياسية المصرية بأنها موسمية بأنها غير مقبولة، ولا تعكس الواقع السياسي في مصر.

وقال التيار إنه يؤمن بأن المعارضة لها دور حيوي في تشكيل المشهد السياسي، والمساهمة في تقديم البدائل والرؤى.

وأبدى دهشته من: اختيار الإعلامي عمرو أديب للوقت الذي اختاره للحديث عن هذه المسائل، خاصةً في ظل دعوات لعودة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية، معتبرا ذلك توقيتًا غير مناسبٍ وقد يثير تساؤلات حول نواياه.

وأكد أن: هناك عدة علامات استفهام حول محاولات أديب تصوير الوضع كما لو أن الاحتجاج في الشارع هو السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي السياسي، وهذا يتنافى مع وجود قنوات شرعية للأحزاب والتيارات المصرية للمشاركة في العملية السياسية.

وقال:إن مصر تشهد تطورًا سياسيًا حقيقيًا، ونعتقد أن هذا التطور يتضمن تفاعلًا فعّالًا بين مختلف القوى السياسية، نعارض الوصاية والتجاوز على المعارضة الوطنية ونرى أن تصوير الواقع الحالي بأنه قابل للانفجار ليس واقعيًا ويتنافى مع الحقائق على الأرض، داعين الإعلامي عمرو أديب وجميع الإعلاميين إلى متابعة الأحداث والنقاشات السياسية بعناية، والنظر في مساهمة الأحزاب والتيارات المصرية في إيجاد حلول واقعية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن المصري.

وشجب التيار الإصلاحي الحر ما سماه: تجاهل الأنشطة الحزبية ونشاطات التيارات والتحالفات المختلفة من قبل الإعلام، وندعو إلى تغطية أعمق للقضايا السياسية والاجتماعية في مصر، يجب أن يعكس الإعلام واقعية التنوع والتنوع في الحياة السياسية.

وأكد: أهمية معارضة البرامج والرؤى الجادة والواقعية والناضجة بدلًا من الخطابات والشعارات الاستفزازية، نرى أن مصر بحاجة إلى مناقشات بناءة وتعاون وطني لصالح تقدمها.