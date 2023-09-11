"الأرصاد" تحذر من وصول العاصفة “دانيال” كمنخفض جوي يسبب سيولًا

أخبار مصر
سيول - أرشيفية
سيول - أرشيفية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، وصول العاصفة ميديكان “دانيال” التي ضربت ليبيا إلى مصر، ولكن بعد أن تقل حدتها وتتحول إلى منخفض جوي قد يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الطقس تبدأ اليوم الاثنين حتى الأربعاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان على صفحتها بـ "فيسبوك": “من المتوقع أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي على السواحل الشمالية الغربية الاثنين في المقام الأول، على أن تتعرض مناطق ( السلوم - مرسي مطروح - العلمين) لهطول أمطار غزيرة ورعدية ويترافق معها حبات البرد، وحذرت في الوقت نفسه من حدوث سيول في بعض المناطق”.

أمطار رعدية

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه “متوقع في المقام الثاني أن تتعرض محافظات ومناطق (الإسكندرية - برج البرلس -  دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - المحلة الكبرى - الدقهلية - طنطا) لهطول أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على فترات يوم الثلاثاء المقبل”.

وأضافت هيئة الأرصاد أن محافظات (المنوفية - الشرقية - القليوبية - القاهرة) محتمل أن تتعرض لهطول أمطار خفيفة قد تتوسط أحيانًا على مناطق دون الأخرى وبشكل عشوائي في المقام الثالث، بينما أوضحت أنه «متوقع في المقام الرابع أن تتعرض محافظات (السويس - شمال ووسط سيناء) لهطول أمطار متفاوتة الشدة يوم الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة

وبشأن توقعاتها لدرجات الحرارة، توقعت الهيئة أن يشهد الطقس غدًا ارتفاعًا بمعدل درجتين مئويتين في درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد باستثناء السواحل الشمالية تكون الأجواء تميل إلى الحرارة، وتسجل القاهرة اليوم الاثنين 40 درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الالتزام بالقيادة بهدوء أثناء هطول الأمطار، وعدم الوقوف أثناء العواصف الرعدية، والحذر من الرياح الهابطة أثناء العواصف الرعدية.

وتسبَّبت العاصفة “دانيال” التي ضربت ليبيا منذ أمس السبت وتستمر إلى اليوم الأحد في انتشار سيول وأمطار غزيرة في عدد من المناطق. 

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