ماليزيا تدرس فرض ضرائب جديدة لتقليص عجز الميزانية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 ألمح أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي إلى احتمالية دراسة فرض ضرائب إضافية لتعزيز إيرادات البلاد، والوفاء بهدف خفض عجز الميزانية بنحو النصف بحلول عام 2025.

 

وقال إبراهيم، والذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية أمام البرلمان اليوم الاثنين، إن ماليزيا ستوسع القاعدة الضريبية، وستنوع مصادر الضريبة، إضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب من خلال التكنولوجيا.

 

وأشار إلى أن من بين الضرائب الجديدة التي تتم صياغتها للتنفيذ في عام 2024، ضريبة على المكاسب الرأسمالية، دون أن يذكر أي تفاصيل.

 

وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5% على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. قرعة الدوري المصري تضع الأهلي في مواجهة قوية في الجولة الأولى

عاجل| العسكري يصدم المصريين: إعصار دانيال هيتكرر وبداية لسيناريو أسوأ في المنطقة

الأهلي يحقق الفوز على طلائع الجيش بهدف مروان عطية وديًا

عاجل - نتائج قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 ومواجهات قوية للغاية في الجولة الأولى وموعد مباراة القمة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2681 قتيلًا

عاجل.. التضخم في مصر يواصل قفزاته ويسجل مستويات تاريخية

تشيلسي يحسم صفقة "دبابة" الدوري الإيطالي

برشلونة يؤمن وصول "جوهرة البرازيل" في يناير