اقتصادية رأس الخيمة تنظم ملتقى "رواد الأعمال 2023 " الأسبوع المقبل

تنظم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة ملتقى رواد الأعمال 2023 في نسخته الأولى، في 19 سبتمبر الحالي بفندق هيلتون جاردن بمشاركة شركات محلية وإقليمية وعالمية من مختلف القطاعات والمجالات.

وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة، أن الملتقى جاء تتويجًا للعديد من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل المثمرة التي عقدتها الإدارة مع مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته منذ بداية هذا العام، للوقوف عند تحدياتهم وجمع بيانات كافية تساعد في دراسة واقع الأعمال وتنميتها في الإمارة.

وقالت إن هدف الملتقى هو تعزيز بيئة الأعمال من خلال استضافة شريحة واسعة من الشركات والمستثمرين تحت سقف واحد، بحيث يكون بمثابة فرصةٍ لعرض الأعمالِ وتواصل أصحابها في بيئة أعمال محفزة وواعدة، وبالتالي ايجاد بيئة حاضنة للمشاريع ودفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي لاقتصاد الإمارة.

وأوضحت أن الملتقى سينقسم لقسمين رئيسيين، يكون الأول لفئة المتحدثين الذين تمثلهم تسع شركات كبرى محلية وإقليمية وعالمية، وستقدم هذه الشركات عددًا من الورش والجلسات النقاشية تعرض من خلالها مواضيع اقتصادية وتقنية مختلفة، كمهارات التسويق والإعلام والتوصيل والأجهزة والتقنيات الحديثة وحلول الدفع والخدمات المصرفية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالاستثمار وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن هذه الفئة تشمل كلٍّ من شركات سناب جات وقوقل ونتوورك وفودكس ومكاني وطلبات ونون وباكمان ومصرف الإمارات للتنمية.

وأضافت أن القسم الثاني من الملتقى يتمثل بإتاحة الفرصة أمام الشركات المشاركة ورواد الأعمال للقاء بعضهم البعض وعرض خدماتهم وأعمالهم، مما يساهم بتوطيد العلاقات الاستثمارية في الإمارة محليا وإقليميًا وعالميًا، ويتيح لهم التوصل إلى اتفاقات أو توقيع عقود تسهم بتعزيز أعمالهم.

يذكر أن الملتقى يستهدف استقبال أكثر من 200 شركة ناشئة صغيرة ومتوسطة، من مختلف القطاعات والمجالات، ومنها على سبيل المثال “ المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة ومحلات العطور والأزياء والذهب ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي المرخصين والصيدليات والجمعيات التعاونية والاستهلاكية”، بالإضافة إلى أصحاب رخص الغد ورخص فرصة وطلاب الجامعات المقبلين على الدخول في ريادة الأعمال.