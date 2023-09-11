صعود فريق جامعة المنوفية لدور الثمانية في كرة اليد بأسبوع شباب الجامعات

شارك فريق كرة اليد بجامعة المنوفية فى أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان، حيث أسفرت النتائج الأولية عن صعود فريق جامعة المنوفية في لعبة كرة اليد "طلبة" لدور الثمانية بعد الفوز على جامعة السويس وجامعة الفيوم وجامعة سوهاج ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات .

وتضم قائمة الفريق كلا من عمر الدماطي ومحمد خلاف ويس أشرف ومصطفى عزت وعبد الرحمن الإبراشي ويوسف أبو حبيبة ومصطفى عاطف ومحمود والي ومحمد عادل الديب ويوسف السيسي.ويقود الفريق المدرب كارم عبد العزيز وإشراف محمود درويش.

تشارك جامعة المنوفية في فعاليات الأسبوع تحت رعاية الدكتور أحمد فراج القاصد رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مسئول النشاط الرياضي.

ووجه رئيس جامعة المنوفية بتقديم الدعم اللازم للطلاب والرعاية وتشجيع الطلاب على تحقيق نتائج متقدمة وأداء مميز مع الالتزام بالروح الرياضية موجها الشكر لجامعة حلوان والقائمين على تنظيم الأسبوع.

وقد حرص رئيس الجامعة على الالتقاء بوفد الجامعة المشارك فى فعاليات الأسبوع، وحثهم على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة والالتزام بروح الفريق والاستفادة من أنشطة وفعاليات الأسبوع، في تكوين صداقات جديدة واكتساب مهارات وخبرات حياتية مختلفة، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة.