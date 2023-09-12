الأجور في المملكة المتحدة ترتفع بوتيرة قياسية حتى يوليو

الاقتصاد
بوابة الفجر

استمرت الأجور في المملكة المتحدة في الارتفاع بوتيرة قياسية، كما لم يرتفع التضخم بنسبة أعلى من الأجور لأول مرة منذ نحو عامين.

 

وذكرت وكالة (بي ايه ميديا) البريطانية، وفق ما بينه مكتب الإحصاءات الوطنية، ان متوسط نمو الأجور الأسبوعية بلغ  7.8 % خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي، ليساوى نسبة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لأول مرة منذ أكتوبر 2021.

 

وارتفع إجمالي الأجور بعد حساب الحوافز بنسبة 8.5 %، وتجاوزت الأجور نسبة التضخم لأول مرة منذ مارس 2022، بارتفاع بنسبة 0.6 % مع الأخذ في الاعتبار مؤشر أسعار المستهلكين.

 

كما ارتفع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ نحو عامين، وبلغ 4.3 % خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي، مقارنة بـ 4.2 % خلال الثلاثة أشهر التي سبقتها.

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