موريتانيا تطرح مناقصة دولية لتزويدها بالمنتوجات البترولية السائلة

أعلن سيد أحمد ولد أحمد رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات في موريتانيا عن مناقصة دولية لتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية السائلة في الفترة (2023-2025).

وقال في مؤتمر صحفي، وفقًا للوكالة الموريتانية للأنباء، إنه بعد مشاورات موسعة مع كافة الفاعلين في القطاع النفطي، تم اتخاذ قرار بدمج بناء خزانات بسعة 100.000 متر مكعب في نواكشوط في المناقصة.

وأشار إلى أنه من المنتظر بعد اكتمال الطاقة التخزينية الجديدة ضمان تموين سلس ومنتظم بالمحروقات السائلة، وخصوصا للمنطقة الجنوبية، إضافة إلى تمكين خزانات نواكشوط من استقبال البواخر الكبيرة، والاستغناء عن تخزين المنتوجات الموجهة للمنطقة الجنوبية في "نواذيبو" ونقلها إلى نواكشوط مما سيمكن من تخفيض فاتورة البلاد من المحروقات بما يزيد على 17 مليون دولار سنويًا، إضافة إلى تمكين خزانات نواكشوط من استقبال كافة المخزون الاستراتيجي للمنطقة الجنوبية والذي يوجد جزء كبيرا منه حاليا في "نواذيبو".

وبيّن أن هذا الإجراء سيسمح إذا تم تبنيه بتخفيض كبير في فاتورة موريتانيا من المحروقات، ومشاركة عدد أكبر من الشركات العالمية في المناقصة.