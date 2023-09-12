"ستاندرد آند بورز" تتوقع أداء قويًا لبنوك الإمارات ونمو الائتمان 7% في 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات، أن تحقق بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة أداء قويًا في 2023.

وأضافت ستاندرد آند بورز في تقرير حديث اليوم، أن بنوك الإمارات ستستفيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي وهو ما سيخفف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان.

وبحسب تقرير ستاندرد آند بورز، من المتوقع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي لدي بنوك الإمارات إلى نحو 7% في عام 2023، من 5% في عام 2022.

وذكر التقرير أن أداء البنوك الإماراتية شهد تحسنًا في النصف الأول من العام الجاري نتيجة مع ارتفاع أسعار الفائدة، فيما من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية البنوك.

ويعتقد التقرير أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات ما زال يقدم دعما كافيًا للمساهمة في الحد من زيادة القروض التي تصُنف بإنه ا "غير منتجة"، بالإضافة إلى قيام البنوك بتجنيب مخصصات احتياطية خلال العامين الماضيين مما سيساعدها على تحمل التحديات.

ووفق التقرير، سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من نجاحها القوي في جمع الودائع، حيث قامت البنوك على مدى الـ 18 شهرًا الماضية في جمع الودائع المحلية.

وبشكل عام، توقع تقرير ستاندرد آند بورز تحسن عوائد البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري نتيجة لارتفاع هوامش الأرباح استمرار نمو الإقراض.

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