بالمنافذ والأسواق ننشر أسعار الفاكهة والخضروات اليوم 13 سبتمبر 2023

استقرار أسعار الخضار والفاكه بسوق العبور للجملة والمنافذ اليوم االاربعاء 13 سبتمبر 2023، استقرارا في بعض السلع وتفاوت في بعض السلع الأخرى، كما شهدت أسعار الفاكهة ثبات مثل الخوخ البلدي العريشي والذي يبدأ من 18 جنيهًا، وذلك وفقًا لتداولات أسعار الخضروات والفاكهة (جملة) والتى قد تختلف حسب التاجر في بعض المناطق، وتستعرض لكم الفجر اليوم أسعار الفاكهة والخضروات في اسواق الجملة بالعبور كالتالي..

أسعار الخضروات اليوم من سوق العبور اليوم

سعر كيلو الطماطم يتراوح بين (3.5:5)جنيهًا.

سعر كيلو البطاطس يكون (6)جنيهات.

سعر كيلو البصل يتراوح بين (8:11) جنيهًا.

سعر كيلو الكوسه يتراوح بين( 4:8) جنيهًا.

سعر كيلو الفاصوليا يتراوح بين (8:14) جنيهًا.

سعر كيلو الجزر يتراوح بين (2.5:6) جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان البلدي يتراوح بين (5:7) جنيهًا.

سعو كيلو الباذنجان الرومى يتراوح بين (3:6) جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض يتراوح بين (5:7) جنيهًا.





سعر كيلو الفلفل الرومى يتراوح بين (7:11) جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل رومى صوب يتراوح بين (7:11) جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل البلدي الحامي يتراوح بين (7:11)جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الحامى صوب يتراوح بين (7:11) جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الألوان ( 35:25) جنيهًا.أسعار التفاح اليوم

سعر التفاح اليوم.. تراوح سعر تفاح جولدن من 18: 20 جنيهًا للكيلو

سعر التفاح اليوم..تراوح سعر تفاح سوري لبناني من 15: 19 جنيهًا

سعر التفاح اليوم..تراوح سعر الفراولة من 10: 20 جنيهًا

سعر التفاح اليوم..تراوح سعر كيمو كوات من 15: 20 جنيهًا

سعر التفاح اليوم..تراوح سعر بلح رملي من 4: 8 جنيهات للكيلو

سعر التفاح اليوم..تراوح سعر الجوافة من 12: 15 جنيهات للكيلو

سعر التفاح اليوم..تراوح سعر قشطة بلدي من 10: 30 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح اليوم..تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 20: 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة وفقًا لسوق العبور اليوم

سعر كيلو برتقال أبو سرة يتراوح بين (5:8) جنيهًا.

سعر كيلو برتقال صيفي يتراوح بين (3:5) جنيهًا.

سعر كيلو الجريب فروت يتراوح بين (7:15) جنيهًا.

سعر اليوسفي يتراوح بين (8:12) جنيهًا.

فاكهة

أسعار العنب في سوق العبور للجملة اليوم

عنب كرمسن بسعر من 15 إلى 25 جنيهًا.

عنب بناتي أصفر من 12 إلى 18 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر من 12 إلى 20 جنيهًا.

عنب رومي أحمر من سعر 15 إلى 20 جنيهًا.

عنب أسود من 15 إلى 25 جنيهًا.

سعر كيلو العنب المستورد الأصفر يتراوح بين (30:40) جنيهًا.

سعر كيلو العنب المستورد الأسود يتراوح بين (30:40) جنيهًا.

سعر كيلو التفاح الأمريكي يتراوح بين (18:30) جنيهًا.

سعر كيلو التفاح الجولدن يتراوح بين (18:30) جنيهًا.

سعر كيلو التفاح سوري لبناني يتراوح بين (25:35) جنيهًا.

أسعار الفاكهة وفقًا لسوق العبور اليوم

سعر كيلو برتقال أبو سرة يتراوح بين (5:8) جنيهًا.

سعر كيلو برتقال صيفي يتراوح بين (3:5) جنيهًا.

سعر كيلو الجريب فروت يتراوح بين (7:15) جنيهًا.

سعر اليوسفي يتراوح بين (8:12) جنيهًا.

سعر كيلو العنب المستورد الأصفر يتراوح بين (30:40) جنيهًا.

سعر كيلو العنب المستورد الأسود يتراوح بين (30:40) جنيهًا.

سعر كيلو التفاح الأمريكي يتراوح بين (18:30) جنيهًا.

سعر كيلو التفاح الجولدن يتراوح بين (18:30) جنيهًا.

سعر كيلو التفاح سوري لبناني يتراوح بين (25:35) جنيهًا.

كما شهدت أسعار الفاكهة ثبات مثل الخوخ البلدي العريشي والذي يبدأ من 18 جنيهًا، وذلك وفقًا لتداولات أسعار الخضروات والفاكهة (جملة) والتى قد تختلف حسب التاجر في بعض المناطق.

أسعار الخضار اليوم الاثنين في المنافذ

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الطماطم من 4.5 إلى 7.5 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر البطاطس من 7.5 إلى 9.5جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر البصل من 14 إلى 17 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 8 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الجزر دون عروش من 7 إلى 10 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الفاصوليا من 16 إلى 22 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- باذنجان بلدي من 2.5 إلى 5 جنيها

أسعار الخضروات اليوم- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 3 إلى 5 جنيها

أسعار الموز اليوم

تراوح سعر موز مغربي من 7.5: 11.5 جنيه للكيلو (سباطة).

تراوح سعر موز بيكو من 9: 13 جنيهًا للكيلو (سباطة).

تراوح سعر موز مستورد 20: 40 جنيهًا للكيلو (سباطة).

تراوح سعر موز وليم 7.5: 11.5 جنيه للكيلو (سباطة).

تراوح سعر موز بلدي 6: 9 جنيهات للكيلو (سباطة).

أسعار البطيخ اليوم

تراوح سعر.. البطيخ (1) من 28: 35 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر.. البطيخ (2) من 18: 24 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر.. البطيخ (3) من 10: 15 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح خوخ مستورد بين «15: 25» جنيهًا للكيلو (قفص- تكنا بلاستيك).

سجلت أسعار نكترين مستورد من 15: 25 جنيهًا.

تراوح سعر كمثرى ثلاجة نحو 7: 15 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر أناناس 35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر دوم 20: 40 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر كريز 20: 40 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكيوي 19.5 جنيه للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر البرتقال السكري 4: 6 جنيهات.