عاجل.. مد آلية التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على أراض بالمدن الجديدة بالدولار الأمريكى

الاقتصاد
بوابة الفجر


صرح الدكتور عاصم الجزار، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مد العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (174) بتاريخ 2022/12/20، بشأن آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمى – عمرانى – صناعى – مخازن – أنشطة متنوعة) بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج، وذلك لمدة 6 أشهر.


وأضاف الوزير، أنه فى عام 2022، بلغ عدد موضوعات تخصيص الأراضي بالدولار تحويلًا من الخارج، المعروضة على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تخصيصها، 106 موضوعات، بإجمالي مساحة 247 فدانًا، وفى العام الحالى 2023، بلغ عددها حتى الآن، 113 موضوعًا، بإجمالي مساحة 679 فدانًا.


وأوضح وزير الإسكان، أن هذه الآلية حققت نجاحًا كبيرًا، وشهدت إقبالًا ملحوظًا على طلبات الأراضى من المستثمرين الأجانب، مما يوفر العملة الصعبة المحولة من الخارج، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمدن الجديدة، الأمر الذي يساهم في تنمية تلك المدن، وزيادة فرص العمل بها، وبالتالي جذب المزيد من السكان إليها.


وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن وافق بجلسته رقم (174) بتاريخ 2022/12/20، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمى – عمرانى – صناعى – مخازن – أنشطة متنوعة) بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج على أن يتم العمل بتلك الآلية لمدة (ستة أشهر فقط) يعاد بعدها العرض على مجلس ادارة الهيئة لإبداء الرأي، وهو ما حدث وتمت الموافقة على المد 6 أشهر.
 

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة مصر وتونس اليوم 12-09-2023 في لقاء ودي

عاجل.. أوسوريو يستبعد ثلاثي ناري من مواجهة أرتا سولار

عاجل.. الزمالك يحرك وسطاء للتعاقد مع نجم الأهلي السابق

بالترددات.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي

موعد مباراة توتنهام ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.. القنوات الناقلة والتشكيل

مانشستر سيتي يفقد نجم الفريق أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

السفير الفنزويلي: سيمون بوليفار رمز لفنزويلا مثل علمها وشعارها ونشيدها الوطنى محفور فى عقولنا وقلوبنا

امشي عدل أنت راجل كبير.. قاضي يوجه رسالة مؤثرة لمتهم بمحكمة شبرا (فيديو)