الاتحاد الإفريقي يستعد لإطلاق وكالة تصنيف ائتماني خاصة بدول القارة

أكد الاتحاد الإفريقي عزمه على إطلاق وكالة تصنيف ائتماني جديدة خاصة بدول القارة من أجل الاستجابة لمخاوف بلدانها بشأن التقييمات "التعسفية في بعض الأحيان" لوكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.



وقال كبير خبراء وكالات التصنيف الائتماني لدى الاتحاد الإفريقي، ميشيك موتيز، في تصريحات إعلامية، إن "الوكالة التي ستعد تقييم المخاطر الخاص بها المرتبط بالقروض الممنوحة للدول الإفريقية ستضيف سياقا إلى المعلومات التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند اتخاذ قرار شراء السندات أو منح القروض".



وأضاف موتيز أن "القطاع الخاص مهتم بالفعل بتنفيذ هذه المبادرة" مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يتم إطلاق وكالة التصنيف الجديدة في عام 2024"، موضحا أن "الهدف ليس استبدال وكالات التصنيف الأخرى التي تحتاجها الدول الإفريقية لدعم الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية وإنما هو توسيع قاعدة تنوع الآراء في هذا المجال".



يذكر أن الاتحاد الإفريقي وعددا من قادة الدول الإفريقية ذكروا في مناسبات عديدة أن وكالات التصنيف الائتماني الكبرى لا تقيم المخاطر الائتمانية للدول الأفريقية بعدالة، وأنها تكون الأكثر سرعة في خفض تصنيفها (الدول الأفريقية) خلال الأزمات، مثلما حدث خلال جائحة (كورونا).