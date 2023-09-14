ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأمريكية إلى 420.6 مليون برميل

ارتفعت مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار أربعة ملايين برميل إلى 420.6 مليون برميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في "كاشينج" بولاية "أوكلاهوما" انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر.



وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بمقدار 177 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي، كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع.



وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 5.6 مليون برميل إلى 220.3 مليون برميل، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 122.5 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة 1.3 مليون برميل، وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 2.65 مليون برميل يوميًا.