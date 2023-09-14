32 مليار دولار خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية عالميا

كشف صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، أن خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية للمؤسسات المالية والأفراد عالميًا تقدر بنحو 32.3 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020.



وأضاف الصندوق في دراسة حديثة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الائتمانية"، أن هذه التحديّات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال.



وأشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الائتمانية، إذ تسهم خوارزميات تعلّم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية بقدرة تنبؤية فاقت 94 في المائة. وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي بصفة عامة، وتعلّم الآلة بصفة خاصة في تحليل عمليات الاحتيال على البطاقات الائتمانية في الدول العربية، مما يساعد المؤسسات المالية والهيئات الإشرافية والرقابية على إدارة المخاطر وتقليل التكاليف الناجمة عن هذه العمليات.



ودعت إلى ضرورة تعزيز الابتكار والتعاون مع رواد صناعة التقنيات المالية لتطوير أنظمة جديدة لكشف الاحتيال قائمة على تعلم الآلة، وإلى ضرورة تطوير وتحديث أطر تنظيمية لأنظمة الكشف الاحتيال للتأكد من أن المؤسسات المالية تستخدم هذه ا لأنظمة بشكل أخلاقي ومسؤول، كما دعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية من خلال التعاون وتشجيع المؤسسات المالية على مشاركة البيانات والتعاون في جهود الكشف الاحتيال مع السلطات الرقابية والإشرافية والتنظيمية،.