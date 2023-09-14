وزير الإسكان يُتابع موقف المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين " والطرق والمحاور بمدينة القاهرة الجديدة



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالتجمع الثالث، بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالوحدات السكنية والعمارات، وجارٍ حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات تمهيدًا لطرح الوحدات للمواطنين.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يضم 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (90م2: 120م2) للوحدة، ويتم تنفيذه تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتاحة المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل، لافتًا إلى أن متوسط نسبة تنفيذ العمارات تجاوز 80%، بينما بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال المرافق 50%.



وشدد وزير الإسكان على الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروع، وأعلى مستوى في تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام، من أجل إخراج الوحدات السكنية بأفضل صورة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.



وفي سياق متصل، تابع الدكتور عاصم الجزار، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تطوير وإنشاء الطرق والمحاور بمدينة القاهرة الجديدة، والتي شملت تطوير امتداد محور التسعين الجنوبي، ومحور جمال عبدالناصر، ومحور 24، ومحور 28، ومحور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات بأعلى جودة، ومؤكدًا أهميتها فى إطار خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، وتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.



وفي ذات السياق، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم تطوير طريق جمال عبد الناصر الفاصل بين أرابيلا والدبلوماسيين، حيث تم الانتهاء من طبقة الأسفلت وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أول ممشى رياضي ومسار للدراجات بالمدينة، مضيفًا أن طول المسار نحو 3 كم في اتجاهين وبعرض 7 أمتار ومزود بمظلات حديثة ( برجولات ) يتم إنشاؤها باستخدام مواد سهلة الفك والتركيب، كما تتضمن الأعمال توسعة الطريق ورفع كفاءة الطبقة السطحية " الأسفلتية " ببعض المناطق.



وأشار الغيطي " إلى تقدم الأعمال بمحور 24 الذي يجري تنفيذه بطول 10 كم، ويتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، ويربط هذا المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل، مبينًا أنه تم الانتهاء من محور 28 بطول 2 كم الرابط بين الطريق الأوسطى ومحور 24، والذي يتكون من 6 حارات، وطريق خدمة به 3 حارات، ويخدم منطقة بيت الوطن، وكذا الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 1.8 كم، ويتكون من 6 حارات، في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعى بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل.



وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه جارٍ تطوير امتداد محور محمد نجيب، بطول حوالى 2 كم، وعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 مترًا للاتجاه الواحد، وحارتى خدمة على جانبى الطريق، وكذا تطوير محور العبور، بطول 2.8 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 مترًا للاتجاه الواحد، والجزيرة الوسطى بعرض 2 متر، إضافة إلى تطوير محور الجزيرة، بطول 2.6 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وعرض الاتجاه 19 مترًا، والجزيرة الوسطى بعرض مترين.

