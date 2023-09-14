موعد المباراة الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
الاهلي في
الاهلي في

 

يترقب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

ما موعد أولى مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023؟

يترقب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

 

ويكشف موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد أولي مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023.

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض أولي مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة بالسعودية، خلال الفترة من 12 وحتي 22 ديسمبر المقبل.

ويواجه الأهلي، الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي، يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل، في دور ربع نهائي مونديال الأندية.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023
1- الأهلي، بطل إفريقيا.

2- اتحاد جدة السعودي، بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف.

3- مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا.

4- أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا.

5- كلوب ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف.

6- أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا.

7- بطل أمريكا الجنوبية، لم يحدد بعد.

اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر.

الأهلي ضد الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، يوم 15 ديسمبر.

كلوب ليون المكسيكي ضد أوروا الياباني يوم 15 ديسمبر.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية وقنوات SSC.

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