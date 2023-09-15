موريتانيا تحصل على منحتين من اليابان بأكثر من 600 مليون ين لدعم الأمن الغذائي وبحوث المحيطات

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح  مع السفير الياباني في موريتانيا "أوتشيدا تاتسوكوني" على اتفاقيتين، تقدم بموجبهما اليابان منحتين لدعم الأمن الغذائي بقيمة 550 مليون ين ياباني، ولتمويل مشروع تحديث سفينة بحوث المحيطات بقيمة 52 مليون ين ياباني.

 

وأوضح الوزير، وفقًا للوكالة  الموريتانية للأنباء، أن التوقيع على الاتفاقيتين يشكل إضافة جديدة في سجل التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرًا إلى أن العمل على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز أداء قطاع الصيد يشكلان أولوية في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

 

بدوره، جدد السفير الياباني التزام بلاده بمواصلة التعاون المستمر مع موريتانيا لدعم جهودها في مجال محاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، معربًا عن أمله في أن يساهم مشروع تحديث سفينة بحوث المحيطات في تعزيز أداء قطاع الصيد في موريتانيا.

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