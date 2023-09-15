ارتفاع لناتج الصناعي ومبيعات التجزئة بالصين خلال أغسطس بأكثر من التوقعات

وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء الجمعة الخامس عشر من سبتمبر أيلول، ارتفع الإنتاج الصناعي بنحو 4.5% في أغسطس آب على أساس سنوي، مقابل زيادة بنسبة 3.7% في يوليو تموز، ومقارنة بتوقعات زيادة بنسبة 3.9%.

أما مبيعات التجزئة فارتفعت بنحو 4.6% الشهر الماضي في أسرع وتيرة منذ مايو أيار، ومقابل مستويات 2.5% في يوليو تموز.

أما استثمارات الدخل الثابت فزادت بنحو 3.2% على أساس سنوي، لكنها مستويات دون التوقعات بنحو 0.1%، كما أنها وتيرة أقل من توقعات المحللين عند 3.4%.

وسجل معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين مستويات 5.2%، فيما لم تكشف بكين عن بيانات البطالة بين الشباب.

وكانت الصين أعلنت الشهر الماضي أنها ستتوقف عن الكشف على أرقام البطالة بين الشباب من سن 16 إلى 24 عامًا.



وجاءت بيانات اليوم الجمعة في أعقاب زيادة الإقراض المصرفي عن المتوقع وتقلص انخفاض الصادرات والواردات بالإضافة إلى تراجع انكماش الأسعار.



كما عادت مبيعات سيارات الركاب في الصين إلى النمو في أغسطس آب مقارنة بالعام السابق، إذ عززت التخفيضات والإعفاءات الضريبية الأكبر للسيارات الصديقة للبيئة والكهربائية معنويات المستهلكين.