استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي والذي سيقام بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - محمود كهربا.