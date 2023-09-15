بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر يلا شوت اليوم في كأس السوبر الأفريقي

كورة لايف الآن [ 0 - 0 ] بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر يلا شوت اليوم في كأس السوبر الأفريقي

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مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

جولة إفريقية جديدة al-ahly-vs-union-sportive-alger،  بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر يلا شوت اليوم في كأس السوبر الأفريقي، وفي نسخة جديدة من كأس السوبر الأفريقي، سيلتقي النادي الأهلي المصري مع نادي اتحاد الجزائر في مباراة تاريخية تُقام على أراضي المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. يُقام اللقاء في استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

النادي الأهلي يُعتبر الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي في تاريخ البطولة، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، ومن المُلاحظ أنه يشارك في المباراة كبطل دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة. بينما يشارك نادي اتحاد الجزائر في هذه البطولة للمرة الأولى بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي.

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، التي تقام اليوم الجمعة، في كأس السوبر الإفريقي.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة تجربة فريدة ومثيرة لعشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي، حيث يلتقي البطل الأفريقي بالبطل الجزائري في مباراة تاريخية تجمع بين الكبار في القارة السمراء.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي

شبكة قنوات "بي ان سبورتس"، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد اختارت بث مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة على قناتها "beIN Sports HD 6". ولإضافة المزيد من التفاصيل والتعليق المميز إلى البث، تم التعاقد مع المعلق التونسي عصام الشوالي، الذي سيكون معلقًا حياديًا بين الفريقين العربيين.

هذا يعني أن الجماهير ستتمكن من مشاهدة المباراة على قناة "beIN Sports HD 6" والاستمتاع بالتعليق المتميز والشغف الذي سيقدمه عصام الشوالي خلال اللقاء. تعد هذه الخطوة من بي ان سبورتس توفيرًا للمشاهدين في المنطقة لمتابعة أبرز المباريات الكروية القارية.

فريق الأهلي سيخوض مباراته في كأس السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه، مما يعكس تاريخًا غنيًا بالإنجازات والبطولات في عالم كرة القدم. بالمقابل، سيكون ظهور فريق اتحاد العاصمة الجزائري في هذه المنافسة هو الأول في تاريخه، مما يضفي على هذه المواجهة طابعًا خاصًا من التحدي والإثارة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

يعد هذا اللقاء هو الثالث الذي يجمع بين الفريقين، حيث سبق لهما مواجهة في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا عام 2005. في ذلك الوقت، انتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي 1-0 في الجزائر، بينما انتهت المباراة الإياب في القاهرة بتعادل 2-2، مما يضفي عنصر التاريخ والذكريات على هذه المواجهة الجديدة.

سجل أبطال كأس السوبر الأفريقي

الفريقعدد الألقابالسنة
الأهلي المصري82002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021 (مايو)، 2021 (ديسمبر)
الزمالك المصري41994، 1997، 2003، 2020
مازيمبي الكونغولي32010، 2011، 2016
النجم الساحلي التونسي21998،2008
الرجاء البيضاوي المغربي22000 ،2019
إينيمبا النيجيري22004 ،2005
الترجي التونسي11995
الوداد البيضاوي المغربي12018
إفريقيا سبورت الإيفواري11993
هارتس الغاني12001
نهضة بركان المغربي12022
أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي11996
أسيك الإيفواري11999
المغرب الرياضي الفاسي12012
الوفاق سطيف الجزائري12015
ماميلودي ساندانز الجنوب أفريقي12017

المملكة العربية السعودية، وبالضبط مدينة الطائف، تحتضن مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في بطولة كأس السوبر الإفريقي لموسم 2023. تتميز هذه البطولة بأنها تجمع الفرق في مباراة واحدة فقط، حيث يكون الفائز في هذا اللقاء هو من يحمل اللقب.

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