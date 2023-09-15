بث مباشر مباراة نادي الاهلي تويتر ( 0 - 0 ): يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر يلا شوت اليوم {السوبر الأفريقي}

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر يلا شوت اليوم

ماتش جديد للمارد الأهلي اليوم al-ahly-vs-union-sportive-alger، بث مباشر مباراة نادي الاهلي تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر يلا شوت اليوم، مواجهة مرتقبة اليوم الجمعة تجمع بين النادي الأهلي المصري، المارد الأحمر، وفريق اتحاد الجزائر، في إطار منافسات كأس السوبر الإفريقي. يقام اللقاء على أرضية استاد "مدينة الملك فهد الرياضية" بالطائف في المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا اللقاء واحدًا من أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة في القارة الإفريقية.

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، التي تقام اليوم الجمعة، في كأس السوبر الإفريقي.

قرار مفاجئ من اتحاد العاصمة قبل السوبر الإفريقي

قد اتخذت إدارة فريق اتحاد العاصمة الجزائري قرارًا سخيًا ولفتة إنسانية مميزة، حيث قررت منح جماهير الفريق التي ستنتقل إلى مدينة الطائف لمتابعة مباراتهم أمام النادي الأهلي تذاكر المباراة بشكل مجاني. هذا القرار يعكس حسن الضيافة والروح الرياضية التي يتميز بها النادي، ويسعد جماهيره ويعزز التواصل معها في هذه المناسبة الخاصة التي تجمعها بفريق الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

أفاد نادي اتحاد العاصمة الجزائري من خلال بيان رسمي صدر قبل قليل بأنه يوجه رسالة إلى جمهوره المخلص الذي انتقل إلى مدينة الطائف لمؤازرة فريقه في المواجهة المهمة أمام النادي الأهلي المصري في نهائي كأس السوبر الإفريقي. يُذكر أن المباراة ستجرى هذه الليلة الجمعة.

واختتم النادي الجزائري: «أن إدارة الاتحاد أقدمت على شراء تذاكر المباراة قصد منحها لأنصارنا بمجرد وصولهم لملعب الملك فهد ومن ثمَّ توجيههم للمدّرج الخاص بهم».

موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

وتقام مباراة النادي الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات السوبر الإفريقي، على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية» بالطائف في المملكة العربية السعودية.

وينطلق لقاء الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

وتذاع مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 بتعليق عصام الشوالي.

تردد قناة بين سبورت 4 تردد قناة الرياضية السعودية SSC قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد اتحاد العاصمة الجزائري

ومن المتوقع أن يخوض النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.