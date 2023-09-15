بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد العاصمة تويتر: يلا كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد العاصمة تويتر: يلا كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم يلا شوت

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بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد العاصمة تويتر

بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد العاصمة تويتر: يلا كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم يلا شوت  Al Ahly vs USMA، يبحث الملايين من مشجعي النادي الأهلي عن تردد القناة التي ستبث مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقية، والتي ستُقام في المملكة العربية السعودية. إليكم التفاصيل حول كيفية مشاهدة هذه المباراة وتردد القناة الناقلة:

ستكون المباراة متاحة للمشاهدين عبر القنوات الرياضية المختلفة، وقد يتغير التردد باستمرار. لذا من المهم التحقق منه قبل بدء المباراة. يمكنك مراجعة موقع القناة الناقلة أو الاتصال بمزود الخدمة الفضائية للحصول على التفاصيل الدقيقة حول تردد القناة.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد العاصمة تويتر: يلا كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم يلا شوت

يمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات البث المباشر على الإنترنت المتاحة على مواقع البث المعروفة بالتأكيد، ستجد العديد من الخيارات التي تناسب احتياجاتك لمشاهدة المباراة والاستمتاع بالأجواء الرياضية الرائعة ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي كأس السوبر الأفريقي، والتي ستقام يوم 6 أغسطس 2023 في قطر.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد العاصمة تويتر: يلا كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم يلا شوت
القناةالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
بين سبورت القطرية11054أفقي275002/3
أبو ظبي الرياضية12091عمودي275005/6
SSC الرياضية السعودية12523عمودي27500معامل التصحيح: 5/6

نصائح لضبط ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023:

  • تأكد من أن جهاز الاستقبال الخاص بك متوافق مع ترددات القنوات الناقلة.
  • استخدم جهاز استقبال عالي الجودة للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.
  • قم بإجراء بحث عن القنوات بشكل دوري للتأكد من أن الترددات محدثة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسميًا عن نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي، التي تجمع بين الأهلي المصري والاتحاد الجزائري، وستقام في الطائف بالمملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر على استاد الملك فهد، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة. كما يمكن العثور أدناه على جدول يوضح توقيت المباراة في مختلف البلدان:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمةالدولة
10:00 مساءًالإمارات وسلطنة عمان
09:00 مساءًمصر، السعودية، سوريا، لبنان، الكويت، العراق، قطر، الأردن والبحرين
08:00 مساءًالسودان وليبيا

قائمة الأهلي لمواجهة السوبر الإفريقي

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

في خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - حسين الشحات - رضا سليم

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

في خط الهجوم: صلاح محسن - أنتوني موديست.

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر

يستضيف ملعب استاد الملك عبدالله في مدينة جدة بـ المملكة العربية السعودية مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة في بطولة كأس السوبر الإفريقية.

وسيلتقي الأهلي واتحاد العاصمة اليوم عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية، فيما سيلتقي الأهلي واتحاد العاصمة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

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