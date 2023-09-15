بث مباشر مباراة الشياطين الحمر ضد إتحاد العاصمة تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة (Al Ahly vs USMA) بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الشياطين الحمر ضد إتحاد العاصمة تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة (Al Ahly vs USMA) بث مباشر اليوم يلا شوت،يمكنك متابعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي من خلال موقع الفجر كورة لايف koora live الذي يُقدم خدمة بث مباشر للمباريات الرياضية، بما في ذلك هذه المباراة الهامة. هذا الموقع يوفر لعشاق الرياضة فرصة مشاهدة اللقاء بسهولة ومن أي مكان يفضلونه، سواء كانوا في المنزل أو في العمل أو حتى أثناء التنقل.

بث مباشر مباراة الشياطين الحمر ضد إتحاد العاصمة تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة (Al Ahly vs USMA) بث مباشر اليوم يلا شوت

ستكون هناك فرصة مثيرة للاستمتاع بمشاهدة مباراة كرة قدم هامة بين الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي. ستُقام المباراة اليوم، في تاريخ 15 سبتمبر 2023، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت السودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

تشكيلة اتحاد العاصمة لمواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

في الدفاع: زين الدين بلعيد – حسين دهيري – نبيل لعمارة – سعدي رضواني.

في الوسط: أسامة شيتة – براهيم بن زازا – سيكو كوناتي.

في خط الهجوم: خالد بوسليو – إسماعيل بلقاسمي – نور الإسلام فتوحي.

تشكيلة الأهلي لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – رضا سليم – بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

تردد قناة بين سبورت 4 تردد قناة الرياضية السعودية SSC قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة تردد قناة 1 SSC تردد قناة HD SSC المفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسميًا عن نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي، التي تجمع بين الأهلي المصري والاتحاد الجزائري، وستقام في الطائف بالمملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر على استاد الملك فهد، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة. كما يمكن العثور أدناه على جدول يوضح توقيت المباراة في مختلف البلدان:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الدولة 10:00 مساءً الإمارات وسلطنة عمان 09:00 مساءً مصر، السعودية، سوريا، لبنان، الكويت، العراق، قطر، الأردن والبحرين 08:00 مساءً السودان وليبيا

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر

يستضيف ملعب استاد الملك عبدالله في مدينة جدة بـ المملكة العربية السعودية مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة في بطولة كأس السوبر الإفريقية.