يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر يلا شوت الجديد..الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد الجزائري بث مباشر

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر يلا شوت الجديد..الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد الجزائري بث مباشر

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كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر يلا شوت الجديد..الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد الجزائري بث مباشر

يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق اللقب التاسع له في البطولات الإفريقية من خلال المباراة اليوم، فيما يبحث عشاق كرة القدم الإفريقية عن طرق لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر. ستقوم شبكة قنوات "beIN Sports" ببث مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر وهي الناقلة الحصرية للبطولات القارية. تم تخصيص قناة "بي إن سبورت 4" لنقل هذا اللقاء.

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر

يستضيف ملعب استاد الملك عبدالله في مدينة جدة بـ المملكة العربية السعودية مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة في بطولة كأس السوبر الإفريقية.

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، التي تقام اليوم الجمعة، في كأس السوبر الإفريقي.

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر

ملعب السوبر الافريقي

تشكيلة اتحاد العاصمة لمواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

في الدفاع: زين الدين بلعيد – حسين دهيري – نبيل لعمارة – سعدي رضواني.

في الوسط: أسامة شيتة – براهيم بن زازا – سيكو كوناتي.

في خط الهجوم: خالد بوسليو – إسماعيل بلقاسمي – نور الإسلام فتوحي.

تشكيلة الأهلي لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – رضا سليم – بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

ملعب السوبر الافريقي

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسميًا عن نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي، التي تجمع بين الأهلي المصري والاتحاد الجزائري، وستقام في الطائف بالمملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر على استاد الملك فهد، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة. كما يمكن العثور أدناه على جدول يوضح توقيت المباراة في مختلف البلدان:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الدولة 10:00 مساءً الإمارات وسلطنة عمان 09:00 مساءً مصر، السعودية، سوريا، لبنان، الكويت، العراق، قطر، الأردن والبحرين 08:00 مساءً السودان وليبيا 07:00 مساءً المغرب، الجزائر وتونس 06:00 بتوقيت غرينتش

قائمة الأهلي لمواجهة السوبر الإفريقي

قائمة الأهلي لمباراة السوبر شهدت مفاجأة وحيدة باستبعاد كريم نيدفيد، العائد من إعارة إلى فيوتشر لمدة عامين، والذي يعد أبرز الغائبين عن الفريق في رحلته إلى السعودية.

وضمت قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

في خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - حسين الشحات - رضا سليم

في خط الهجوم: صلاح محسن - أنتوني موديست.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

تعتبر الأندية المصرية هي الأكثر فوزًا بلقب البطولة بـ12 مرة ( بواقع 8 ألقاب للأهلى و4 ألقاب للزمالك)، كان آخرها تتويج الأهلي بلقب 2021، مقابل تتويج وحيد لنظيرتها الجزائرية، جاء عن طريق وفاق سطيف عام 2014 على حساب القلعة الحمراء بالذات.

ستكون مواجهة الأهلي مع اتحاد العاصمة هي رقم 17 في تاريخ المواجهات العربية في كأس السوبر الأفريقي، والسادسة على التوالي.

ويدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.