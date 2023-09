بث مباشر الاهلى واتحاد العاصمة اليـوم تويتر BeIN يلا شوت الأهلي والاتحاد الجزائري مباشر|| ماتش الاهلي مباشر الآن

الأسطورة مباشر Live Now.. بث مباشر الاهلى واتحاد العاصمة اليـوم تويتر BeIN يلا شوت الأهلي والاتحاد الجزائري مباشر|| ماتش الاهلي مباشر الآن،يقدم موقع "الفجر" خدمة بث مباشر وتغطية حية لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الأفريقي لعام 2023. يمكنك مشاهدة المباراة مباشرة على موقع "الطريق" ومتابعة التغطية الحية للأحداث أثناء المباراة.

موعد المباراة: تقام المباراة على ملعب الملك فهد بالطائف وستبدأ في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في اليوم الجمعة.

الأسطورة مباشر Live Now.. بث مباشر الاهلى واتحاد العاصمة اليـوم تويتر BeIN يلا شوت الأهلي والاتحاد الجزائري مباشر|| ماتش الاهلي مباشر الآن

يجمع السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بصفتهما بطلي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم 2022-2023.

الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي

بث مباشر الاهلى واتحاد العاصمة اليـوم تويتر BeIN يلا شوت الأهلي والاتحاد الجزائري مباشر|| ماتش الاهلي مباشر الآن

الأهلي،اتحاد الجزائر،الأهلي ضد اتحاد الجزائر،الاهلي المصري،مشاهدة مباراة الاهلي اليوم،كأس السوبر الإفريقي،السوبر الأفريقي،هدف الاهلي اليوم،تشكيل الأهلي،تشكيل اتحاد الجزائر،بي ان سبورت 6،Al Ahly vs USMA،رابط الاهلي تقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف، في المملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي استعدادًا لكأس السوبر الأفريقي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى مخلوف - مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: كريم الدبيس- محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - رضا سليم -محمد الضاوي "كريستو"- إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا- أنتوني موديست - صلاح محسن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسميًا عن نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي، التي تجمع بين الأهلي المصري والاتحاد الجزائري، وستقام في الطائف بالمملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر على استاد الملك فهد، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة. كما يمكن العثور أدناه على جدول يوضح توقيت المباراة في مختلف البلدان:

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الدولة 10:00 مساءً الإمارات وسلطنة عمان 09:00 مساءً مصر، السعودية، سوريا، لبنان، الكويت، العراق، قطر، الأردن والبحرين 08:00 مساءً السودان وليبيا 07:00 مساءً المغرب، الجزائر وتونس 06:00 بتوقيت غرينتش

مفاجآت تشكيل الأهلي



المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، خاض فترة إعداد في النمسا، ومن المتوقع أن يظل على طريقة اللعب التكتيكي مع الأهلي، وهي 4-3-3، وسوف تكون مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي أول مباراة رسمية في الموسم الجديد.

مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة

الأهلي،اتحاد الجزائر،الأهلي ضد اتحاد الجزائر،الاهلي المصري،مشاهدة مباراة الاهلي اليوم،كأس السوبر الإفريقي،السوبر الأفريقي،هدف الاهلي اليوم،تشكيل الأهلي،تشكيل اتحاد الجزائر،بي ان سبورت 6،Al Ahly vs USMA،رابط الاهلي كولر يجهز لمفاجأة اتحاد العاصمة في مباراة السوبر الإفريقي، إذ يعود السويسري للاعتماد على ميزة القادمين من الخلف التي كان يطبقها حمدي فتحي بجدارة منحت الأهلي التفوق في الموسم الماضي إلى أن رحل للاحتراف، ليجد كولر ضالته في الوافد الجديد لصفوف القلعة الحمراء إمام عاشور الذي يجيد تنفيذ هذا الدور، ومن المتوقع أن يبدأ به المباراة أو يتم الدفع به في الشوط الثاني حسب مجريات اللقاء.

https://x.com/AlAhly/status/1702706923877892105?s=20

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا- حسين الشحات - بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة

تنقل مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023، عبر قنوات:

beIN Sports HD 6

SSC EXTRA 3 HD

معلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023

يقوم بالتعليق على مباراة ضد اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023، كلًا من:

المعلق الرياضي عصام الشوالي، عبر قناة beIN Sports HD 6.

المعلق الرياضي عبدالله الحربي، عبر قناة SSC EXTRA 3 HD.

المعلق الرياضي فهد الدريبي، عبر قناة SSC EXTRA 3 HD.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

كاف يعلن رسميًا موعد مباراة الأهلي واتحاد الجزائر في السوبر الأفريقيأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة، موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بشكل رسمي. وكان النادي الأهلي توج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 - 2023 بعد تفوقه على حساب الوداد المغربي بالفوز عليه 3 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. فيما توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري. وقرر المكتب التنفيذي للكاف على هامش اجتماعه اليوم بـ الرباط إقامة مباراة السوبر الأفريقي يوم 1 من سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد المكان وملعب المباراة في وقت لاحق.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

تردد قناة بين سبورت 4 تردد قناة الرياضية السعودية SSC قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة تردد قناة 1 SSC تردد قناة HD SSC المفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

القناة الناقلة لمباراة كأس السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة تم تحديد القناة الناقلة لمباراة كأس السوبر الأفريقي 2023 التي تجمع الأهلي واتحاد العاصمة، من قبل قنوات بي إن سبورت، حيث تذاع المباراة عبر قناة Be in sports 6 HD. تردد قناة Be in sports 6 HD الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة تردد القناة: 11585. معدل الترميز: 27500. معدل الاستقطاب: رأسي.

تاريخ الاهلي في كاس السوبر الافريقي

يتطلع النادي الأهلي إلى مواصلة هيمنته على مسابقة السوبر الأفريقي بعد أن حقق اللقب 8 مرات في المرات السابقة. في المقابل، يسعى اتحاد العاصمة الجزائري للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

الأندية المصرية هي الأكثر تفوقًا في بطولة السوبر الأفريقي بمجموع 12 مرة (8 مرات للأهلي و4 مرات للزمالك)، وآخر تتويج للأهلي كان في عام 2021. بالمقابل، تمكن وفاق سطيف الجزائري من الفوز باللقب الوحيد لفرق الجزائر في عام 2014 على حساب الأهلي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

هذه المباراة بين الأهلي واتحاد العاصمة تعتبر المواجهة رقم 17 في تاريخ المواجهات العربية في كأس السوبر الأفريقي، وهي المباراة السادسة على التوالي بينهما.

سيدير المباراة الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو، وسيكون له ثنائي تحكيم مساعد مكون من الجابوني بوريس ديتسوجو والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو. ستتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية VAR، وسيكون لها مساعد من المغرب هو عادل زوراق.