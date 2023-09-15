بث مباشر الآن { 0 - 0 }.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الأفريقي

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم

تقرير: نهائي كأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي ونادي اتحاد الجزائري، وتعتبر كأس السوبر الأفريقي من أبرز المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتجمع بين بطلي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. وفي النسخة الجديدة من هذه البطولة، يلتقي النادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا الحادية عشرة في تاريخه، مع نادي اتحاد الجزائر الجزائري، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي.

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، التي تقام اليوم الجمعة، في كأس السوبر الإفريقي.

يسعى الفريق المارد الأحمر، النادي الأهلي، إلى حصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، مما سيعزز مكانته كواحد من أنجح الأندية في قارة إفريقيا. إن تحقيق اللقب سيكون إضافة قيمة لإرث الفريق وتأكيدًا على تفوقه في عالم كرة القدم الإفريقي.

المباراة النهائية بين الأهلي واتحاد العاصمة

تقام المباراة النهائية لكأس السوبر الأفريقي على الأراضي السعودية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتحديدًا في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية. يُعد هذا الاستضافة المميزة فرصة لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية لمشاهدة هذا الحدث الكروي الكبير.

تاريخ الأهلي في البطولة

يعتبر النادي الأهلي من أكثر الأندية مشاركةً في كأس السوبر الأفريقي، وقد حقق الفريق نجاحًا كبيرًا فيها. فاز الأهلي بالبطولة 8 مرات، مما يجعله البطل التاريخي للمسابقة. كما أنه يشارك في هذه النسخة كبطل لدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، مما يعزز موقعه كواحد من الأندية الأفريقية الكبيرة.

مشاركة اتحاد الجزائر الأولى

يُعَدُّ نادي اتحاد الجزائر من الفرق الجزائرية القوية والمميزة، ويشارك في كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه. حقق الفريق الجزائري نجاحًا كبيرًا بفوزه بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي، وهو الإنجاز الذي أهله للمشاركة في هذه البطولة الكبيرة. يعتبر اتحاد الجزائر ثالث فريق جزائري يشارك في السوبر، بعد وفاق سطيف وشبيبة القبائل.

تشهد هذه المباراة النهائية تنافسًا قويًا بين النادي الأهلي واتحاد الجزائر. يتمتوقع أن يكون الأهلي المصري المرشح الأوفر حظًا بناءً على تاريخه الحافل في البطولة وتجربته الكبيرة في المسابقات القارية. يتمتع الأهلي بلاعبين مميزين وخبرة قوية في الميدان، مما يعطيه ميزة إضافية في المباراة.

على الجانب الآخر، يتطلع اتحاد الجزائر لتحقيق نتيجة إيجابية في مشاركته الأولى بالبطولة. يعتمد الفريق الجزائري على قوة هجومه وقدرة لاعبيه على صناعة اللعب وتهديد مرمى الخصم. قد يكون للروح القتالية والرغبة في إحراز اللقب دور كبير في أداء اتحاد الجزائر في المباراة.

بالنظر إلى قوة الفريقين وتوازنهما، يُتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة للمشاهدين. من المحتمل أن تشهد العديد من الفرص الهجومية والتحديات القوية على الميدان. قد يتأثر سير المباراة بعوامل مثل التكتيكات المتبعة وأداء الحكام.

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

تشهد نسخة السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي واتحاد الجزائر تنافسًا حاميًا ومثيرًا. يتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا ويسعيان للفوز باللقب الغالي. ستكون هذه المباراة فرصة للجماهير للاستمتاع بعرض كروي عالي المستوى وللفرق لتحقيق الانتصار وتحقيق الألقاب القارية.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

القنوات الناقلة لكأس السوبر الأفريقي هي بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لجميع بطولات الأندية في القارة السمراء.

وستذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة على القناة السادسة في الشبكة القطرية "beIN SPORTS HD 6".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد الجزائر

بمكنك مشاهدة قناة beIN SPORTS HD 6 الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، من خلال الترددات التالية.

تردد قناة بين سبورت 4 تردد قناة الرياضية السعودية SSC قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

مشاهدة البث المباشر لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023 من خلال طريقتين، الأولى الاشتراك في تطبيق TOD، والثانية خدمة بي إن كونكت "beIN CONNECT".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر هو اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة الديربي العربي الشمال أفريقي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الجزائر.