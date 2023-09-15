بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الأفريقي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الأفريقي .. يلا شوت

كأس السوبر بين Al ahly Vs Usma اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الأفريقي.. يلا شوت، بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، وسيتنافس الفريقان اليوم ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي للموسم 2023-2024. ستُقام المباراة على أرض ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي بث مباشر

من المتوقع أن تشهد اليوم مباراة مرتقبة تجمع بين فريقي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري. تلعب المباراة في الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام 2023، وذلك ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي للموسم 2023-2024. الملعب المختار لهذه المباراة هو ستاد "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

فريق الأهلي، الذي يشرف على تدريبه المدرب السويسري مارسيل كولر، يسعى لمواصلة نجاحاته وتحقيق المزيد من الألقاب بعد فوزه بخمس بطولات خلال هذا العام.

قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي

واختار مارسيل كولر مدرب الأهلي، مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة الفريق التي وصلت إلى السعودية أمس، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

في خط الوسط: إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أليو ديانج - رضا سليم - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

في خط الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا.

بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي

سيتم بث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مباشرة اليوم، الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، وذلك ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي للموسم 2023-2024. الملعب المختار لهذه المباراة هو ستاد "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

موعد انطلاق المباراة سيكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، حيث ستكون هذه اللحظة مثيرة لجماهير الأهلي واتحاد العاصمة لمتابعة أحداث المباراة عبر البث المباشر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري واتحاد العاصمة | من هنــــا

تشكيلة اتحاد العاصمة لمواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

في الدفاع: زين الدين بلعيد – حسين دهيري – نبيل لعمارة – سعدي رضواني.

في الوسط: أسامة شيتة – براهيم بن زازا – سيكو كوناتي.

في خط الهجوم: خالد بوسليو – إسماعيل بلقاسمي – نور الإسلام فتوحي.

تشكيلة الأهلي لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – رضا سليم – بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

تردد قناة بين سبورت 4 تردد قناة الرياضية السعودية SSC قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة تردد قناة 1 SSC تردد قناة HD SSC المفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

موعد مباراة الاهلي اليوم

موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة بتوقيت مصر والسعودية الساعة 9 مساءً موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة بتوقيت السودان والأردن وجنوب إفريقيا الساعة 8 مساءً موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس الساعة 7 مساءً

سيكون هناك مباراة حماسية ومشوقة بين الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي اليوم، الموافق 15 سبتمبر 2023. ستقام المباراة في ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف، وهذه المواجهة ستكون فرصة رائعة للجماهير لمشاهدة الفرق الأقوى في قارة إفريقيا وهي تتنافس على اللقب الغالي والمرموق وهو كأس السوبر الأفريقي.

تضمنت المباراة متعة وإثارة لا مثيل لها، حيث يتطلع الفريقان لتحقيق الانتصار ورفع الكأس العزيزة. ستكون للجماهير فرصة رائعة لمشاهدة المواهب والمهارات الرائعة للاعبين في هذه المباراة المهمة. سنشهد لقطات مثيرة وأهداف رائعة، وربما ستحمل المفاجآت والمفاجأت. لنستعد بشغف وحماس لمشاهدة هذه المواجهة الشيقة بين الأهلي واتحاد العاصمة.