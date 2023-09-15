عاجل.. المسماري: أكثر من 1.2 مليون شخص تضرروا من العاصفة دانيال

عربي ودولي
أحمد المساري - أرشيفية
أحمد المساري - أرشيفية

صرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المساري، بأن أعداد المتضررين من من العاصفة دانيال تجاوزت 1.2 مليون شخص ليبي وغير ليبي، في منطقة الجبل الأخضر.

وأضاف المساري، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي منذ قليل، أن العاصفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف شخص في مدينة درنة وحدها.

وتابع المساري، أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا يوم السبت قبل وقوع الكارثة، وأصدرت قرارات برفع درجة التأهب والاستعداد لتقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في حال حدوث الطوارئ، كما تم تشكيل لجنة طوارئ بالتعاون مع الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان.

وذكر أن تركيز الجيش كان في البداية على بنغازي، لأن المعلومات المتوفرة كانت تشير إلى أن العاصفة ستضربها أولا.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد هناك، لكن العاصفة التي اجتاحت بنغازي كانت بسرعة 70-80 كيلومترا في الساعة لكن لم يحدث أي ضرر في بنغازي.

تدمير بعض المناطق بسبب العاصفة في درنة

ولفت إلى أن منطقة الوردية الصغيرة المشهورة بالعسل سويت بالأرض في ليبيا، وقال إنها لم تعد موجودة بالكامل، أما منطقة البياضة فقد شهدت غرق جميع المنازل.

 وأضاف أن كل الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة الجبل الأخضر أصبحت مقطوعة بالكامل.

وقال إن ما فاقم الكارثة أن الوديان تصب من الجنوب إلى الشمال باتجاه البحر، والطرق الرئيسية في غالبيتها تمر من الغرب إلى الشرق، وبالتالي أصبحت المياه قاطعة لهذه الطرق مع تدفقها.

وأضاف أن مئات الكيلومترات من الطرق تحتاج إلى إصلاح بعد كارثة دانيال.

ولفت إلى أن مناطق عدة في الجبل الأخضر أصبحت مفصولة عن الأخرى بفعل الفيضانات التي غمرت الطرق وصارت تعتمد على ذاتها.

وأضاف أن الاتصالات قطعت أيضا، كما أن الجيش فقد الاتصال بعدد من العسكريين، مشيرا إلى فقدان نحو 800 عسكري في منطقة درنة.

الجيش الليبي المساري المتضررين من العاصفة دانيال استعادة درنة
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة نادي الاهلي تويتر ( 0 - 0 ): يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر يلا شوت اليوم {السوبر الأفريقي}

كورة لايف الآن [ 0 - 0 ] بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر يلا شوت اليوم في كأس السوبر الأفريقي

بث مباشر الآن { 0 - 0 }.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الأفريقي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد إتحاد الجزائر تويتر: الآن مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم يلا شوت [ السوبر الإفريقي ]

يلا شوت الآن ( 0 - 0 ).. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الأفريقي.. يلا شوت

ماي سيما مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7 بجودة HD.. الآن مشاهدة سفاح الجيزة الحلقة 7 السابعة

بث مباشر مباراة الهلال ضد الرياض تويتر ( 0 - 0 ): كورة لايف آلحين مشاهدة مباراة الهلال والرياض بث مباشر اليوم يلا شوت [ دوري روشن ]