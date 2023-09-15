عاجل.. المتحدث باسم الجيش الليبي يشيد بالدعم العربي لبلاده

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المساري، اليوم، "تلقينا دعما مشكورا من مصر والإمارات والجزائر وتونس والسعودية وقطر وكل الدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف المساري، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي منذ قليل، "العمل الإنساني العربي الموحد في ليبيا جعل كل الخلافات تتلاشى".

وأوضح المساري، أن أعداد المتضررين من من العاصفة دانيال تجاوزت 1.2 مليون شخص ليبي وغير ليبي، في منطقة الجبل الأخضر.

وأضاف أن العاصفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف شخص في مدينة درنة وحدها.

وتابع المساري، أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا يوم السبت قبل وقوع الكارثة، وأصدرت قرارات برفع درجة التأهب والاستعداد لتقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في حال حدوث الطوارئ، كما تم تشكيل لجنة طوارئ بالتعاون مع الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان.