عاجل.. المتحدث باسم الجيش الليبي يشيد بالدعم العربي لبلاده

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المساري، اليوم، "تلقينا دعما مشكورا من مصر والإمارات والجزائر وتونس والسعودية وقطر وكل الدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف المساري، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي منذ قليل، "العمل الإنساني العربي الموحد في ليبيا جعل كل الخلافات تتلاشى".

وأوضح المساري، أن أعداد المتضررين من من العاصفة دانيال تجاوزت 1.2 مليون شخص ليبي وغير ليبي، في منطقة الجبل الأخضر.

وأضاف أن العاصفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف شخص في مدينة درنة وحدها.

وتابع المساري، أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا يوم السبت قبل وقوع الكارثة، وأصدرت قرارات برفع درجة التأهب والاستعداد لتقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في حال حدوث الطوارئ، كما تم تشكيل لجنة طوارئ بالتعاون مع الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان.

 

لمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المساري ليبيا اخبار ليبيا
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم 15-09-2023 في السوبر الإفريقي [ سقوط المارد الأحمر ]

كورة لايف الآن [ 0 - 1 ] بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر يلا شوت اليوم في كأس السوبر الأفريقي

بث مباشر مباراة نادي الاهلي تويتر ( 0 - 1 ): يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر يلا شوت اليوم {السوبر الأفريقي}

بث مباشر الآن { 0 - 1 }.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في السوبر الأفريقي

الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي

ليلة سقوط المارد الأحمر.. تفاصيل مباراة الأهلي واتحاد الجزائر اليوم 15-09-2023 في السوبر الأقريقي

تفاصيل مباراة الأهلي واتحاد الجزائر في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023

أهداف مباراة الهلال والرياض اليوم 19-09-2023 في الدوري السعودي [ تألق نيمار ]