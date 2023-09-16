أسعار اللحوم اليوم السبت 16-9-2023 في الأسواق المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

أسعار اللحوم اليوم.. شهدت أسعار اللحوم البلدي والمستورة خلال بداية تعاملات اليوم السبت 16 سبتمبر2023، حالة من الاستقرار والثبات في منافذ البيع الخاصة بالحكومة ومحلات الجزارة، حيث بلغ سعر اللحم الكندوز البلدي 300 جنيه، كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم سودانية طازجة بـ 195 جنيها للكيلو ولحوم  البتلو بسعر300 جنيها للكيلو، نظرًا لجهود الحكومة السيارات  بعمل سيارات متنقلة التي تتيح اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، مما ساهم في كثرة استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، وتنشر بوابة الفجر أسعار اللحوم الحمراء والبلدي اليوم في المنافذ ومحلات الجزارة كما يلي..

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 15-9-2023 في قنا

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 15-9-2023 في الدقهلية

 

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بمحلات الجزارة اليوم السبت

 

  • تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 حتى 225 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 280 حتى 330 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 280 حتى 350 جنيهًا.
  • ووصل سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 حتى 310 جنيهات.
  • ووصل سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 حتى 330 جنيهًا.
  • ووصل سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 280 حتى 350 جنيهًا.
  • سجل سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو.
  • بلغ سعر الكندوز الكبير، من 220 إلى 300 جنيه للكليو.
  • سجلت كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيها.
  • يترواح سعر كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا.
  • أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ 195 جنيها.
  • أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة نحو 200 إلى 250 جنيها.
  • أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة نحو 250 جنيها.
  • أسعار اللحوم بمنافذ أمان نحو 250 جنيها.
  • أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ نحو 190 جنيها.
  • أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق نحو 220 جنيها.

 

أسعار اللحوم القائم اليوم

سعر كيلو البقري الكندوز.. من 320 إلى 400 جنيه.

سعر كيلو الجاموس القائم الأنثى.. 300 جنيه.

سعر الجاموس القائم الذكر.. 350 جنيه.

سعر كيلو البقر القائم من الذكور. 330 جنيه.

سعر كيلو البقر الأنثى.. 350 جنيه.

 

أسعار الكبدة اليوم

  • تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و280 جنيهًا
  • والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا
  • والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الكبدة، من 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو.
  • وصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها.
  • أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش:180 جنيها
  • أسعار اللحوم الهندي في المحلات: 210 جنيها
  • أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيها للكيلو
  • أسعار الريش الضاني: 380-420 جنيها
  • أسعار المفروم البلدي: 240 جنيها إلي 300 للكيلو
  • أسعار السجق البلدي: 300 جنيها
  • أسعار السجق المستورد:110 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 15-9-2023 في قنا

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 15-9-2023 في الدقهلية

أسعار اللحمة في منافذ وزارة التموين اليوم

  • أسعار اللحوم السودانية الطازجة بـ 195 جنيهًا للكيلو.
  • أسعار اللحوم السودانية المجمدة بـ 165 جنيهًا للكيلو.
  • أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة بـ 270 جنيهًا.
  • أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق بـ 220 جنيهًا.
  • أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ 195 جنيها.
  • أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة نحو 200 إلى 250 جنيها.
  • أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة نحو 250 جنيها.
  • أسعار اللحوم بمنافذ أمان نحو 250 جنيها.
  • أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ نحو 190 جنيها.
  • أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق نحو 220 جنيها.

 

 

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