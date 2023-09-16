حريق ضخم يلتهم الغابات في ولاية جزائرية

عربي ودولي
بوابة الفجر

نشب حريق هائل، اليوم السبت، في غابات الساكت الواقعة بولاية بجاية (منطقة القبائل) بالجزائر؛ مما تسبب في خسائر كبيرة في الثروة الغابوية، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتواصل فرق الإطفاء، التابعة للحماية المدنية والجيش الجزائري، عملية إطفاء حرائق غابات الساكت، إلا أن الرياح تساهم في انتشار الحرائق في مساحات شاسعة تصعب السيطرة عليها بشكل سريع.

وفي 24 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.

وتأتي تلك الفاجعة العربية بعد أيام من كارثة المغرب وليبيا حيث اجتاحت سيول جارفة، الجمعة، إقليم ميدلت الواقع شرقي المغرب، وذلك بعد أيام من تعرض البلاد لأعنف زلزال مدمر في تاريخها منذ قرن.

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