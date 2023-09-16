اعتبارًا من اليوم.. انطلاق المساعدات السعودية لليبيا

السعودية
بوابة الفجر

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المساعدات ستنطلق إلى ليبيا، اعتبارًا من صباح اليوم السبت، وقد تستمر لمدة شهرين، مع التركيز على أن تكون مساعدات غذائية وإيوائية.

وأضاف المركز، بأنه سيتم إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات المختلفة، التي تعمل على هذا الأمر وتحديد الأولويات والاحتياجات المختلفة لهذه المرحلة.

ومن جانبه، قال عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.

وأشار الربيعة، إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجها، الأحد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.
 

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