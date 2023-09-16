تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة...اتحاد الألعاب الترفيهية يطلق أولى سلسلة بطولات 'شارعك ملعبك'"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أطلق الأتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري أولي البطولات من سلسلة بطولات "شارعك ملعبك" والمقرر أن يشهدها الشارع المصري خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات بناءا على تعليمات  الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت مساء أمس بطولة الدومينوز أولي بطولات شارعك ملعبك بمشاركة ما يقرب من 120 لاعبًا ولاعبة من مختلف المحافظات المصرية تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،والتي تستهدف إلى تعزيز المنافسة الرياضية بين الشباب المصري وتشجيعهم على ممارسة الألعاب الترفيهية وتطوير مهاراتهم في هذا النوع من الألعاب.

وقال رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية أحمد البكري  أن سلسلة فعاليات "شارعك ملعبك" التي تهدف إلى تقديم فرص رياضية متنوعة للشباب في محيطهم القريب ومن المتوقع أن تستمر سلسلة بطولات "شارعك ملعبك" بتنظيم فعاليات متنوعة لمختلف الألعاب الترفيهية، بهدف إشراك أكبر عدد ممكن من الشباب وتعزيز روح المنافسة الرياضية والترفيهية في المجتمع المصري.

وأضاف رئيس الأتحاد إلى أن إقامة هذه البطولة في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في جميع المحافظات  وأماكن تجمعات المواطنين.

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