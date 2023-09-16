مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت

لقاء الريدز والذئاب Wolverhampton Vs Liverpool اليوم ، بث مباشر مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول تويتر: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يلا شوت، ومحمد صلاح يتطلع إلى مواصلة تألقه مع نادي ليفربول خلال موسم 2023-24 بعد أن نال إعجاب الجميع خلال الشهر الأول من المسابقة. على الرغم من عدم تسجيله سوى هدفين في المباريات الأولى، إلا أن أداءه كان استثنائيًا وأظهر تأثيره الإيجابي على فريقه. هذا الأداء المميز دفع المدرب يورجن كلوب للإبقاء على محمد صلاح في صفوف الفريق على الرغم من العروض الضخمة التي تلقاها.

محمد صلاح، الذي يعتبر هدافًا تاريخيًا لنادي ليفربول منذ انضمامه إليه في 2017، يسعى للحفاظ على صدارته في ترتيب هدافي الفريق وتحسين مركزه بين أفضل اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا في تاريخ النادي.

محمد صلاح ارتقى مؤخرًا إلى المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول على مر العصور بعد تسجيله 187 هدفًا في 307 مباراة مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن إيان راش يتصدر قائمة هدافي الريدز تاريخيًا برصيد 346 هدفًا.

محمد صلاح أيضًا تم اختياره كأحد المرشحين للكرة الذهبية 2023 من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، حيث ينافس نجومًا كبار مثل ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

مباراة ليفربول وولفرهامبتون ستكون منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القناة القطرية خصصت قناة "beIN Sports HD 1" لنقل المباراة باللغة العربية، وقناة "beIN Sports HD 1 English" باللغة الإنجليزية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بوسيلتين، ولكن في هذه الحالة سيتعين عليك دفع اشتراك في إحديهما.

الوسيلة الأولى ستكون الاشتراك في تطبيق "تود" أما الأخرى فستكون من خلال خدمة "بي إن كونكت".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | من هنــــا

من معلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

سيتولى المعلق خالد الحدي مهمة التعليق على مجريات مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024.

متى موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

تقام مباراة ليفربول وولفرهامبتون مساء السبت 16 سبتمبر 2023 على ملعب مولينيو.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

كلوب يسخر من موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

قام المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعبير عن سخريته من جدول المباريات الذي يضمن إقامة مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" ظهرًا. من المقرر أن يلتقي ليفربول بفريق وولفرهامبتون على ملعب "مولينيو" في افتتاح الجولة الخامسة من المسابقة.

وأبدى كلوب استياءه من توقيت المباراة وقال في مؤتمر صحفي أجري اليوم الجمعة: "ليس هناك مشكلة عندما تلعب المباريات في أوقات منتظمة مثل الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، ولكن المشكلة الآن تكمن في عدم وجود وقت كافٍ للاستشفاء بعد مباريات التوقف الدولي".