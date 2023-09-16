كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار يلا شوت اليوم في كأس الكونفدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار يلا شوت اليوم

الزمالك في الكونفدرالية Arta Solar 7 vs el Zamalek اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار يلا شوت اليوم في كأس الكونفدرالية، يشهد مشاركة نادي الزمالك في بطولة كأس الكونفيدرالية تقديم فرصة جديدة للفريق بعد تحقيقه المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي. وفي انطلاقته في دور الـ32 من البطولة، يواجه الزمالك فريق أرتا سولار، وهو البطل الجيبوتي.

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

على مر الأدوار التمهيدية للبطولة، شهدنا أرتا سولار وهو يواجه فريق هورسيد الصومالي ويظهر أداءً مميزًا، حيث تمكن من التأهل بسهولة بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بإجمالي أهداف 6-0.

هذه المباراة بين الزمالك وأرتا سولار تمثل انطلاقة مثيرة في مشوار الزمالك بالبطولة، ويتطلع الجمهور إلى متابعة أداء الفريق ورؤية كيف سيتصدى لهذا التحدي القاري.

ونقدم فيما يلي موعد مباراة الزمالك وأيضًا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بتوقيت مصر والدول العربية اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

يفتتح نادي الزمالك أولى مبارياته في مباراة ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفيدرالية الإفريقية في تنزانيا اليوم حسب جدول مباريات كأس الكونفيدرالية.

ويوافق موعد مباراة الزمالك ضد أرتا سولار في تمام الساعة 4 بتوقيت مصر.

يوافق موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي الساعة 3 بتوقيت السودان وليبيا.

وتوافق مباراة الزمالك المقامة في تنزانيا تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا ولبنان والعراق.

ويوافق ماتش الزمالك ضد أرتا سولار اليوم الساعة 2 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

وتأتي مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم في تمام الساعة 4 بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

ويوافق موعد مباراة الزمالك الساعة 5 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر اليوم في كأس الكونفيدرالية 2023-2024

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم في أولى مباريات الفارس الأبيض ضد أرتا سولار الجيبوتي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

واختارت مجموعة قنوات أون تايم سبورت نقل المباراة اليوم عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية المجانية المفتوحة.

تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أرتا سولار اليوم بث مباشر

اتفقت إدارة مجموعة قنوات أون تايم سبورت مع الشركة الفرنسية المسؤولة عن تسويق مباريات كأس الكونفيدرالية على نقل المباراة عبر القناة الفضائية مجانًا للجمهور المصري، بعدما حصلت على حقوق البث.

التردد عبر النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 التشفير: مفتوحة

معلق مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفيدرالية 2024

اختارت مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وهي أهم القنوات الناقلة لمباراة كأس الكونفيدرالية اليوم، معلق مباراة الزمالك اليوم وهو المعلق الشهير حاتم بطيشة في مواجهة أرتا سبورت في كأس الكونفيدرالية وذلك عبر أون تايم سبورتس الفضائية المفتوحة المجانية.

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم لمواجهة أرتا سولار

يأتي تشكيل نادي الزمالك المتوقع اليوم أمام أرتا سولار الجيبوتي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر- حسام عبدالمجيد- محمد عبدالغني- حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف «روقة»- نبيل عماد «دونجا»- إبراهيما نداي

خط الهجوم: مصطفى شلبي- سيف الدين الجزيري- شيكابالا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر | من هنــــا

ويغيب من الزمالك عن مواجهة أرتا سولار اليوم الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح بسبب الإصابة.

قائمة الزمالك ضد أرتا سولار اليوم

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي سافرت إلى تنزانيا لمواجهة نادي أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي- عبدالرحمن نفاد- معاذ علاء.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- محمد طارق- محمد عبدالشافي- حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسي- محمد أشرف «روقا»- محمد حسام «بيسو»- يوسف إبراهيم «أوباما»- سيد عبدالله «نيمار»- أحمد عبدالرحيم «إيشو»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- إبراهيما نداي- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- ناصر منسي

وتم استبعاد 5 لاعبين من القائمة وهم: الثلاثى محمد عواد، وعبدالله جمعة، وأحمد فتوح للإصابة، بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا.