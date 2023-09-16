بث مباشر مباراة الزمالك ضد أرتا سولار تويتر: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم يلا شوت [الكونفدرالية]

مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم يلا شوت

جولة كونفدرالية جديدة Arta Solar 7 vs el Zamalek اليوم، بث مباشر مباراة الزمالك ضد أرتا سولار تويتر: مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم يلا شوت ، أعلنت قناة أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي المنتظرة، والتي ستُقام اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب عزام في تنزانيا. يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تترقب الجماهير الزملكاوية هذه المباراة بشغف كبير، حيث يسعى الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز وتأمين موقفه في المسابقة، وبناء نتيجة إيجابية تسهم في تحقيق التأهل إلى الدور المقبل بأريحية.

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

أما المدير الفني للزمالك، خوان كارلوس أوسوريو، فقد أكد على أهمية التركيز وعدم الاستهتار أمام منافسهم أرتا سولار. وشدد على ضرورة احترام الخصم ومنعه من الاستحواذ على الكرة. كما أكد على أهمية التسجيل المبكر في المباراة للضغط على الخصم وتحقيق الفوز.

الجهاز الفني للزمالك قام بالتحضير الجيد للمباراة من خلال جمع المعلومات الكافية عن أرتا سولار ودراستها بعناية، بما في ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو لمبارياتهم السابقة. تم التركيز على دراسة نقاط القوة والضعف في أداء الفريق الخصم، وكيفية التعامل معهم خلال المباراة. وتم التركيز أيضًا على التكتيكات واللاعبين الرئيسيين في صفوف أرتا سولار.

لعب الزمالك 290 مباراة في مختلف بطولاته الإفريقية.

حقق الفوز في 144 مباراة منها.

انتهت 63 مباراة بالتعادل.

تعرض الزمالك للهزيمة في 83 مباراة.

سجل الزمالك خلال تلك المباريات مجموع قدره 443 هدفًا.

استقبل الزمالك 265 هدفًا في شباكه.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وأرتا سولار، في تمام الرابعة عصر غد السبت، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، في تنزانيا.

سيدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر، بقيادة الحكم محمد العثماني في دوره كحكم ساحة. وسيكون له ثلاثة مساعدين، حيث يشارك سليمان أمل الدين كمساعد أول، وعبد المجيد أزيلاني كمساعد ثان، بالإضافة إلى سليمان انسودان الذي سيكون حكمًا رابعًا في المباراة. وسيقوم التنزاني خالد عبد الله بمهمة مراقبة المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر | من هنــــا

تجدر الإشارة إلى أن بعثة فريق الزمالك قد انطلقت في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي متجهة إلى دولة تنزانيا والعاصمة دار السلام، استعدادًا لمباراتهم المهمة أمام أرتا سولار.

قناة مجانية لنقل مبارة الزمالك

سيتم إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، والتي نجحت في الحصول رسميًا على حقوق بث جميع لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية النسخة الجديدة؛ موسم 2023/2024.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإنه سيتم نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية عبر "أون تايم سبورت" الفضائية المجانية، بعدما تعاقدت اليوم الجمعة، مع الشركة الفرنسية المسؤولة عن تسويق اللقاء، من أجل الحصول على حقوق البث.

تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عواد وعلي ياسر ومحمد صلاح من رحلة الفريق في تنزانيا لمواجهة أرتا سولار.