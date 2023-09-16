توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن بدل التكنولوجيا للصحفيين

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الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة للدولة.

كما قرر الرئيس السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عددًا من المشروعات القومية ببني سويف، اليوم السبت، أنه قرر زيادة الحد الادني الإجكمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف حنيه بدلًا من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

وتابع الرئيس السيسي، أنه تقرر رفع الحد الإعفائي الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه لـ 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية  وشركات قطاع الاعمال والقطاع العام.

الرئيس السيسي بني سويف بدل الصحفيين الصحفيين
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