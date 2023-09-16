كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد يلا شوت اليوم في الدوري السعوي

مشاهدة مباراة النصر والرائد يلا شوت اليوم

جولة في الدوري السعودي Al Raed vs Al Nassr اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد يلا شوت اليوم في الدوري السعوي، نادي النصر السعودي يُعد جاهزًا لمواجهة مباراة كبيرة أمام نادي الرائد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي لموسم 2023-2024. ستُلعب هذه المباراة على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، حيث يسعى النصر بشكل كبير إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب العام للدوري السعودي.

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة النصر والرائد في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

المنافسة في الدوري السعودي هذا الموسم شديدة الحماس، خاصة مع تنافس الأندية الكبيرة مثل الهلال والاتحاد على صدارة الترتيب. ولذلك، يتعين على النصر تقديم أداء مميز في هذه المباراة للمضي قدمًا نحو تحقيق النجاحات في الموسم الحالي.

ستكون هذه المواجهة فرصة هامة للاعبي النصر لإظهار قدراتهم وقوتهم الجماعية، والتي يأملون من خلالها في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتحقيق أهدافهم في البطولة.

يسعى نادي النصر بشكل كبير إلى استعادة توازنه وتصحيح مساره في منافسة بطولة الدوري السعودي لكرة القدم. بدأ النصر الموسم ببداية صعبة حيث تعرض للهزيمة في مباراتي افتتاح الموسم أمام فرق الاتفاق والتعاون.

لكنه استفاق بقوة بعد ذلك وعاد بأداء جيد، حقق انتصارات مهمة على فرق مثل الفتح والشباب والحزم. هذه الانتصارات ساهمت في استعادة الثقة داخل الفريق ومصالحة الجماهير التي تأمل في أداء قوي من ناديها المفضل.

يسعى النصر إلى الاستمرار في الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري والتنافس على البطولة. يبدو أن الفريق بدأ يستعيد مستواه ويتطلع إلى موسم ناجح.

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

تمتلك مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات الدوري السعودي، حيث سوف تنقل مباراة النصر والرائد مباشر عبر قناة SSC 1 السعودية، وقد كلفت القناة المعلق فارس عوض ليكون معلق مباراة النصر ضد الرائد.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الرائد

حارس المرمي: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، محمد عبد الحكيم، كونان.

خط الوسط الميداني: الخيبري، أوتافيو دا سيلفا، بروزوفيتش.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني.

يحتل النصر المركز السادس في الترتيب العام للدوري السعودي برصيد 9 نقاط حصل عليها خلال فوزه في ثلاث مباريات وتعادلين، بينما يسعى نادي الرائد بكل قوة إلى الفوز في المباراة الحالية ومفاجئة الجماهير أمام النصر حيث يتمركز في الترتيب الرابع عشر برصيد 4 نقاط فقط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | من هنــــا

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك متابعة مباراة النصر والرائد مجانًا إذا كنت داخل السعودية من خلال قناة SSC EXTRA 1 SD.

أما من خارج المملكة أو لمتابعة المباراة بتقنية عالية الجودة، يتعين عليك الاشتراك للوصول إلى قناة SSC EXTRA 1 HD.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

SSC EXTRA 1 HD

SSC EXTRA 1 SD

من معلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2024؟

ستكون مباراة النصر والرائد بوابة عودة المعلق الشهير فارس عوض للتعليق على مجريات الدوري السعودي مرة أخرى.

كما يتواجد خيار آخر لمتابعة اللقاء بصوته، وهو المعلق راشد الدوسري عبر القناة الصوتية الثانية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2024؟

من داخل السعودية، يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والرائد مجانًا من خلال تطبيق "شاهد" ولكن تقنية الصورة ستكون SD.

أما لمتابعة البث بتقنية HD أو كنت خارج السعودية، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".