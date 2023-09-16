"الدفاع عن استقلال الصحافة" تثمّن قرار السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

ثمّنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، سرعة تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، للصحفيين أعضاء النقابة.

قال بشير العدل مقرر اللجنة في بيان له، إن قرار الرئيس السيسى بتطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، يأتى من إيمان القيادة السياسية، بدور الصحافة، فى النهوض بالمجتمع، وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة، التى تهتم بالمواطن أولًا.

وأضاف أن الصحافة تلعب دورًا مهمًا فى تبصير الرأى العام، بالحقائق التى تتم على أرض الواقع، وكذلك تسلط الضوء على الانجازات التى تقوم بها القيادة السياسية من أجل مصر مستقر وآمنة، ومتقدمة، وهو ما يستحق من أجهزة الدولة الاهتمام بالصحفيين، ورفع المعاناة عنهم، وتوفير آليات العمل، فى بيئة تتسم بتداول المعلومة، وذلك لمواجهة الشائعات التى تلجأ إليها قوى الشر.

ودعا "العدل" وسائل الإعلام للمشاركة بقوة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على خطط الدولة، التي تسير نحو تدعيم أسس جمهورية جديدة، قوامها الأمن والأستقرار ورفاهية المواطنين.