عاتبه لإصدامه بسيارته.. قائد موتوسيكل يعتدي على مواطن في زهراء المعادي

وقعت يوم الخميس الماضي الموافق 14 سبتمبر 2023، في الساعة 11:07 مساءً، مشاجرة بمنطقة زهراء المعادي بالطريق البطئ، بالقرب من محال حلواني الكرنك، بين سائق سيارة ملاكي وآخر قائد "موتوسيكل" يحمل جانط وكاوتش سيارة أعلى الدراجة النارية.

قائد موتوسيكل يعتدي على مواطن في زهراء المعادي

وتعود أسباب المشاجرة نتيجة اصطدام "قائد المتوسيكل" بالاقصدام الخلفي للسيارة، وعلى الرغم من أن هو "الغلطان"، إلا أنه افتعل مشاجرة بعدما كام بالتبجح وتناصله من المسؤلية.



وقد قام قائد السيارة المتضرر بمعاتبته معاتبة شفهية مؤكدًا على أهمية ترك مسافة بينه وبين أي سيارة أمامه إلا أنه تمادى في التبجح وعدم الإنصات، على الرغم من تأكيد راكبي السيارة على الإطمئنان على سلامته ولكن لا حياة لمن تنادي.



وقام أحد راكبي السيارة بالنزول للتفاهم معه وتهدئته إلا أنه حاول الإعتداء عليه وما أن دافع عن نفسه بدفعه بعيدًا قام بالإعتداء والتطاول على قائد السيارة بالضرب والسباب ما كان منه إلا أن حاول رد الضرب للدفاع عن نفسه ولكن دون جدوى.



حيث اجتمع أحد سائقي السيارات التي تقوم ببيع الشاي والقهوة، وهي سيارة مرسيدس خضراء اللون "خنزيرة"، وكان يرتدي " تي شيرت فسفوري اللون"، بالتضامن مع قائد الموتوسيكل، الذي يدعى "أحمد"، والإعتداء على 4 أشخاص يستقلون السيارة، حيث قام بتحريض المواطنين للإعتداء عليهم.



ثم قام "أحمد - قائد الموتوسيكل"، بالدلوف إلى السيارة من خلال نافذة السائق وسحب مفتاح السيارة من "الكونتكت" واحتفظ به لمنعهم من المغادرة قائلًا:"مش هتمشوا من هنا.. أنتم هتموتوا هنا"، بخلاف وصلة من السباب بأقذر الألفاظ.

وعلى الفور توجه قائد السيارة إلى ديوان قسم شرطة المعادي وقام بتحرير محضر رقم "14646 لسنة 2023 – جنح المعادي"، من أجل اثبات التلفيات التي حدثت بالسيارة، وعودة الحق لأصحابه.