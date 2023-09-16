بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والتعاون يلا شوت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والتعاون يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والتعاون يلا شوت اليوم

كلاسيكو السعودية Al-Ahli SFC vs Al Taawon اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والتعاون يلا شوت اليوم في الدوري السعودي،  ستتاح مباراة الأهلي والتعاون بث مباشر اليوم السبت، الموافق 16 سبتمبر، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. ستُقام المباراة على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة".

ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة. سيكون هناك بث مباشر للمباراة لتمكين عشاق كرة القدم من متابعة الأحداث والتشجيع على فرقهم المفضلة.

مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي بث مباشر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة نارية تجمع بين الأهلي والتعاون، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023-2024. ستُقام هذه المواجهة الحماسية على أرضية ستاد "الجوهرة المشعة".

فريق الأهلي، العائد إلى مسابقة دوري "روشن" هذا الموسم، بدأ مشواره بشكل رائع واستطاع تحقيق الانتصار في الأربع جولات الأولى، متصدرًا الجدول برفقة الاتحاد برصيد 12 نقطة. ومع ذلك، تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الخامسة أمام الفتح بخماسية مقابل هدف، لكنه يسعى لاستعادة توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات.

في الجانب الآخر، يقدم فريق التعاون، بقيادة المدرب البرازيلي شاموسكا، أداءً مثاليًا هذا الموسم. حيث حصد 13 نقطة من 5 مباريات، دون أي هزيمة حتى الآن. يتباهى التعاون بتعادل إيجابي في الجولة الأولى أمام الفتح، تلاها فوزه في الجولات الأربع الأخيرة أمام النصر وأبها والأخدود والوحدة.

بهذه النتائج، يحتل التعاون المركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما يتربع الاتحاد على الصدارة بفارق نقطتين، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة لمواصلة مشوارهما القوي في الدوري السعودي للمحترفين "روشن" هذا الموسم.

بث مباشر مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

وتقدم «الفجر» بث مباشر لمباراة الأهلي والتعاون اليوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة».

وتنطلق مباراة الأهلي والتعاون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

الأهلي في الدوري السعودي:

شهد الموسم الجديد انطلاقة مميزة لنادي الأهلي، حيث استطاع تحقيق الانتصار في الأربع جولات الأولى لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، وبهذه النتائج الإيجابية، وصل الفريق إلى القمة في جدول الترتيب بجانب فريق الاتحاد، حيث جمعا 12 نقطة.

ومع ذلك، شهدت الجولة الماضية منافسة شديدة ومباراة مفاجئة أمام فريق الفتح، حيث تلقى الأهلي هزيمة قاسية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. هذه الهزيمة المفاجئة أوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للأهلي وأدت إلى توقفه عند 12 نقطة من 5 مباريات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والتعاون | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والتعاون | من هنــــا

رغم هذه الهزيمة، يبقى الأهلي في المنافسة الشرسة على اللقب، ومشجعوه يأملون أن يعود الفريق بقوة في المباريات القادمة لمواصلة مشواره نحو البطولة في دوري "روشن".

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والتعاون يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

تشكيلة متوقعة للأهلي:

حراسة المرمىإدوارد ميندي
خط الدفاعإزغيان أليوسكي
 ميريح ديميرال
 إيبانيز
 بسام الحريجي
خط الوسط الدفاعيالأسمري
 فرانك كيسي
خط الوسط الهجوميألان ماكسيمين
 رياض محرز

 

 

سمحيان النابت
خط الهجومروبرتو فيرمنيو

تشكيلة متوقعة للتعاون:

حارس المرمىمايلسون
خط الدفاعطارق عبدالله
 حسن كادش
 جوميز
 سعد بالعبيد
خط الوسط الدفاعيألفارو ميدران
 أشرف المهديوي
خط الوسط الهجوميسميحان النابت
 فلافيو سيلفا
خط الهجومتاومبا
 فهد الرشيدي
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