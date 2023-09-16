عادل حمودة يعزي د. مصطفى ثابت في وفاة خالة والدته

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عادل حمودة - رئيس
عادل حمودة - رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر

يعزي الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير عادل حمودة رئيس مجلس التحرير جريدة الفجر، الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، في وفاة خالة والدته وخالص الدعوات للفقيدة بالرحمة والمغفرة وللعائلة الصبر والسلوان. 

ويتقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير عادل حمودة رئيس مجلس التحرير جريدة الفجر، بأحر التعازي والمواساة إلى الدكتور مصطفى ثابت والعائلة الكريمة في هذا المصاب الجلل، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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