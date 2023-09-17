تراجع جديد.. أسعار الذهب اليوم الأحد 17-9-2023 في محافظة قنا
شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار الذهب كالتالي:
سعر الذهب/ عيار
2491.5 جنيه
2480 جنيهًا
2283.75 جنيه
2273.25 جنيه
2180 جنيها
2170 جنيها
1868.5 جنيه
1860 جنيهًا
1453.25 جنيه
1446.75 جنيه
1245.75 جنيه
1240 جنيهًا
934.25 جنيه
930 جنيهًا
كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب/ عيار
2491.5 جنيه
2480 جنيهًا
2283.75 جنيه
2273.25 جنيه
2180 جنيها
2170 جنيها
1868.5 جنيه
1860 جنيهًا
1453.25 جنيه
1446.75 جنيه
1245.75 جنيه
1240 جنيهًا
934.25 جنيه
930 جنيهًا
سعر المصنعية والدمغة
كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
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