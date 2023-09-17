تراجع جديد.. أسعار الذهب اليوم الأحد 17-9-2023 في محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر الذهب/ عيار

سعر الذهب بيع

سعر الذهب شراء

سعر الذهب عيار 24

2491.5 جنيه

2480 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22

2283.75 جنيه

2273.25 جنيه

سعر الذهب عيار 21

2180 جنيها

2170 جنيها

سعر الذهب عيار 18

1868.5 جنيه

1860 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

1453.25 جنيه

1446.75 جنيه

سعر الذهب عيار 12

1245.75 جنيه

1240 جنيهًا

سعر الذهب عيار 9

934.25 جنيه

930 جنيهًا

 

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب/ عيار

سعر الذهب بيع

سعر الذهب شراء

سعر الذهب عيار 24

2491.5 جنيه

2480 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22

2283.75 جنيه

2273.25 جنيه

سعر الذهب عيار 21

2180 جنيها

2170 جنيها

سعر الذهب عيار 18

1868.5 جنيه

1860 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

1453.25 جنيه

1446.75 جنيه

سعر الذهب عيار 12

1245.75 جنيه

1240 جنيهًا

سعر الذهب عيار 9

934.25 جنيه

930 جنيهًا

 

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

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