الآن.. مفاجأة من العيار الثقيل في سعر الدولار اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 (تحديث جديد)

مباشر الآن Dollar Price.. سعر الدولار اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

سعر الدولار اليوم.. سعر الدولار.. أسعار الدولار.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. بالتزامن مع الاستقرار في حركة البيع والشراء لفترة كبيره تخطت 3 اشهر لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 حالة من الثبات والاستقرار أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعره في بنك الإسكندرية عند مستوي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ووفقًا للخدمات العديدة التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لزوارها ومتابعيها في مختلف المجالات، تستعرض لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

وفقًا لآخر التحديثات في البنوك والصرافات، وصل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه.

كم سجل سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد؟

سعر الدولار اليوم.. وفقًا لآخر التحديثات في المصرف المتحد، استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند مستوى عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى؟

سعر الدولار اليوم.. ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستوى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه في البنك الأهلي.

كم سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية؟

سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كم سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي؟

سعر الدولار اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

سعر الدولار اليوم.. وفقًا لآخر تحديثات بنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كم سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والتسكين؟

سعر الدولار اليوم.. ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والتسكين عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

كم سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المصري الخليجي؟

سعر الدولار اليوم.. وحقق سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي اليوم عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.



كم سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي؟

سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التحديثات في البنك التجاري الدولي.

كم سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي؟

سعر الدولار اليوم.. بينما وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم عند مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كم سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة؟

سعر الدولار اليوم.. بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة عند مستوى مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.