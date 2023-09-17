تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في ضربة بداية مشوار الفريق بدوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة من مساء اليوم على استاد بيلي كيجالي في العاصمة الرواندية في إطار ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

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ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي

وخرج من قائمة المباراة، الحارس يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.
 

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي عبد الله السعيد رمضان صبحي
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