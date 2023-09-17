حوار مطول - كولر يتحدث عن بودولسكي ومعاناته بـ"كولن".. ونجاحه في النمسا وصعوبة التحديات مع الأهلي

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي في حوار مطول حول مسيرته التدريبية بشكل عام، وتدريبه للألماني بودولوسكي وأرناتوفيتش، ونجاحه مع بوخوم والنمسا، كما تحدث عن مسيرته وانجازاته مع النادي الأهلي.

وقال المدرب السويسري في حوار مع موقع ترانسفير ماركت " أريد أخرج أفضل ما لدى لاعبي فريقي، فيجب علي أن أفهمهم كأشخاص، ولا بد لي أيضًا من التعاطف مع همومهم ومشاكلهم، مع بعض اللاعبين، لا يمكنك تحقيق النجاح إلا إذا كنت صارمًا، ولا يمكنك توصيل الفكرة إلا إذا كنت تشع بالدفء والتقارب، أنا مقتنع بأنه لا يمكنك أن تكون ناجحًا كمدرب إلا إذا فهمت نظيرك كشخص، ولكن في الوقت نفسه أوضحت أنك كمدرب لديك فكرة واضحة".

بودولسكي يتشاجر مع اللاعبين

وعن فترته مع بودولسكي نجم منتخب ألمانيا، قال “كان يتمتع بقوة لا تصدق وقدم يسرى قوية. كمدرب، اضطررت في كثير من الأحيان إلى إبطائه”.

و يقول كولر ضاحكًا: “في بعض الأحيان كان يتشاجر مع اللاعبين الأكبر سنًا لأنهم كانوا بطيئين للغاية بالنسبة له، أنا سعيد للغاية من أجل لوكاس لأنه حظي بمسيرة استثنائية. من الجلسة التدريبية الأولى، كان بإمكانك معرفة أنه أراد أن يمنح كرة القدم واللعبة لمسته الخاصة وأعتقد أنه نجح”.

فترة صعبة في ألمانيا

لا يمكن مقارنة المشهد الصحفي في ألمانيا بالمشهد الصحفي في سويسرا. كل شيء أكثر هدوءًا في سويسرا، في كولن لاحظت لأول مرة أنه ليس كل شيء دائمًا عادلًا، أنه في بعض الأحيان يتم الهجوم عليك.

وأضاف "لقد ارتكبت خطأً كبيرًا بالبدء في منتصف الموسم. لن أفعل ذلك مرة أخرى اليوم، لقد تعاملت مع المهمة ببهجة شديدة، ولكن سرعان ما تباطأت بسبب التوتر والضغط الموجود في كولن، كمدرب تتعلم مع كل محطة، لقد نضجت اليوم كقائد لدرجة أنني أطرح على نفسي الأسئلة الصحيحة منذ البداية، وأقوم بالتحليل بشكل صحيح، وقبل كل شيء، أبحث عن الحلول".

فرصة جديدة مع بوخوم

وحصل كولر على فرصة جديدة في ألمانيا، واستغلها، قام بتدريب فريق بوخوم لمدة أربع سنوات ولم يقود النادي من الدرجة الثانية في الدوري الألماني إلى الدرجة الأولى فحسب، بل تمكن أيضًا من الحفاظ على تواجده في الدوري ثلاث مرات متتالية. في موسم 2006/2007.

وواصل "كانت خطوة الذهاب إلى بوخوم واعية وصحيحة، في ذلك الوقت أردت أن أظهر ما يمكنني فعله حقًا، وما ميزنا آنذاك هو تضامننا، لعب مدير المعدات أندرياس باهل أيضًا دورًا مهمًا، حيث يضمن دائمًا مزاجًا جيدًا. كانت لدينا واحدة من أصغر الميزانيات بين جميع الفرق، لكننا تمكنا من البقاء في الدوري عدة مرات. تمكنا من البقاء في الدوري بفضل الدعم الرائع من الجماهير، إنني أنظر بإعجاب شديد إلى الوقت الذي أمضيته في بوخوم"

المناقشات الساخنة في النمسا

وعن تدريبه منتخب النمسا، قال “كنت أعيش في وسط مدينة فيينا وأسعى بوعي إلى إجراء المحادثات، دون هذه المحادثات، لم أكن لأعرف أبدًا كيف يفكر ويشعر النمساويون، أردت أن أعرف مباشرة من الناس ما يزعجهم، وما لا يحبونه، وكيف يرون كرة القدم النمساوية بشكل عام، وقبل كل شيء، في أي ملعب يجب أن نلعب فيه، كان هناك الكثير من المناقشات الساخنة ولكن الرائعة أيضًا”.

تطور ماركو أرناوتوفيتش على وجه الخصوص ليصبح صاحب الأداء الأفضل تحت قيادة كولر، حيث قال المدرب السويسري “لم أهتم حقًا بالصورة التي كانت لديه في التصور العام ومدى انتقاد الكثيرين له، كان من المهم بالنسبة لي أن أتعرف على الشخص ماركو أرناوتوفيتش، بالطبع كانت هناك لحظات أخبرته فيها بعد ذلك أن الأمر لا يسير بهذه الطريقة، ولكن من أجل الاستفادة من لاعب كرة القدم أرناوتوفيتش، عليك أن تفهم ما الذي يدفعه كشخص، وما الذي يحفزه”.

الجماهير تحب النادي أكثر من أي شيء

ويتحدث المدرب عن التحديات في مصر واللقب مع الأهلي وحب الجماهير، حيث قال "يجب أن تكون قادرًا على التكيف كمدرب. على سبيل المثال، كان علينا أن نطلب المعدات من أوروبا، وانتهى بنا الأمر بالانتظار لمدة تسعة أشهر، بسبب درجات الحرارة المرتفعة، من المستحيل التدريب في الخارج أثناء النهار، في الأيام التي تزيد فيها درجة الحرارة عن 40 درجة، عادة ما نتدرب بعد غروب الشمس".

وأكد "لذلك من الطبيعي ألا تذهب إلى السرير أبدًا قبل الساعة الثانية أو الثالثة صباحًا بسبب الاستعدادات والمتابعة".

وأردف “خلال شهر رمضان، تأقلمنا مع التزاماتهم وتدربنا في وقت لاحق من المساء”.

وواصل “ما زلت أتذكر مباراة في كأس العالم للأندية، بعد نهاية الشوط الأول، كنت أتساءل أين كان لاعبي الرديف حيث لم يكن هناك أحد يقوم بالإحماء خلف المرمى. ثم أبلغني أحد المشرفين أن اللاعبين كانوا في غرفة تبديل الملابس ويصلون. هذا طبيعي هنا”.

وأكمل “الجماهير تحب النادي أكثر من أي شيء آخر، وهم متحمسون تمامًا لقد مررت عدة مرات بتوقف سيارة في وسط شارع مزدحم حتى يتمكن السائق من التقاط صورة معي، ومع ذلك، فإن المشجعين يطلبون الكثير أيضًا التعادل يساوي الهزيمة”.

وأتم “الأهلي يفوز في كل مباراة وليس هناك ما يمكن مناقشته في هذا الشأن، أعتقد أن العمل في نادٍ مثل هذا له جاذبية خاصة وأعتقد أننا لم نصل إلى نهاية الطريق بعد".